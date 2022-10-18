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Athena Hakan'dan sevindiren haber! Lenfoma tedavisi görüyordu

18.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Özoğuz’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Arif Hür, ünlü müzisyenin son durumu hakkında yeni bilgileri paylaştı.

Athena Hakan'dan sevindiren haber! Lenfoma tedavisi görüyordu

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavi gören başarılı müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.

Hakan Özoğuz'un son sağlık durumu merak ediliyordu.

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"HASTALIĞI ATLATMAYA ÇOK YAKIN"

Gazeteci Arif Hür köşesinde , "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek." ifadelerine yer verdi.

"İYİ Kİ VARSINIZ DOSTLAR"

Hakan Özoğuz geçtiğimiz ay şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılıyor..."


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athena hakan özoğuz ele
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