Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor: Gerçekten inanılmaz!

TikTok’ta papatespiresi hesabından yaptığı eserleri paylaşan Gürler’in kullandığı ilginç malzemelerle çıkardığı işler, görenleri şaşırtıyor.

Resim öğretmeni olan Gürler duvarların soyulmaya başlayan sıvalarından, çeşitli meyve ve sebzelere kadar birbirinden ilginç malzemeler kullanıyor ve bu malzemelerle görenleri hayran bırakacak eserlere imza atıyor.

Gürler’in sanatının bir sınırı yok ve kendisi sanatın, çocukların zihinsel gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Gürler’in TikTok’ta 123 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



