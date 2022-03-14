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Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor: Gerçekten inanılmaz!

14.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz konusu sanat olduğunda mekan, malzeme fark etmeksizin sanatçılar tüm yaratıcılıklarını kullanıyor. Bu isimlere son günlerde bir yenisi daha eklendi. Yaratıcılığın yeni merkezi olan TikTok’ta ünlenen bu isim Zehra Gürler.

TikTok’ta papatespiresi hesabından yaptığı eserleri paylaşan Gürler’in kullandığı ilginç malzemelerle çıkardığı işler, görenleri şaşırtıyor.

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Resim öğretmeni olan Gürler duvarların soyulmaya başlayan sıvalarından, çeşitli meyve ve sebzelere kadar birbirinden ilginç malzemeler kullanıyor ve bu malzemelerle görenleri hayran bırakacak eserlere imza atıyor.

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Gürler’in sanatının bir sınırı yok ve kendisi sanatın, çocukların zihinsel gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyor. Gürler’in TikTok’ta 123 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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