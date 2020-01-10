Atık şişeler Ağrılı kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Çevrelerinden ve evlerinden topladıkları atık gazoz, soda ve ilaç şişelerini şalümoların ateşinde eriten kadınlar, daha sonra şekillendirdikleri cam parçalarını fırına koyuyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Atık cam şişeleri erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren Ağrılı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kursun İŞKUR ile birlikte yürütülen bir proje olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimiz hem maaş alıyor hem de meslek öğreniyor. Atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları oluşturuyorlar. Burada yaklaşık 15 kursiyerimiz var. Biz onların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz hem de evde istihdama katkı sunmuş oluyoruz. Özellikle ellerindeki atık malzemelerle süs eşyaları yapmaları çok güzel bir çalışma."

- "Soda ve gazoz şişeleriyle sanat eserleri yapıyoruz"

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Aynur Alpaslan ise eskiden sürekli ev işleriyle uğraştıklarını anlattı.

Kurs sayesinde sanat eserleri üretip yeni arkadaşlıklar edindiklerini aktaran Alpaslan, "Soda ve gazoz şişeleriyle sanat eserleri yapıyoruz. Bu kursu çok sevdik ve her zaman devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kursiyer kadınlardan 49 yaşındaki Selma Kaya da arkadaş tavsiyesi üzerine kursa katıldığını belirterek, atık malzemeleri dönüştürmekten zevk aldıklarını ve kazandıkları parayla evlerine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

