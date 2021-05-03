ATV'den çok konuşulacak tarihi dizi! Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlayacak?

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ATV'DEN ÇOK KONUŞULACAK YAPIM: BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin, Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesini konu alacak.

Cengiz Han’ın “keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyip saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, İslam dünyasının içine sürüklendiği savaş ve kaostan kurtarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavurmakta olan Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstleniyor.

Türk-Özbek ortak yapımı olan dizinin genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat’ın yapıyor. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in başrolünü ise Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstleniyor.

Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi önemli isimler de yer aldı.