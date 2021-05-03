MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. ATV'den çok konuşulacak tarihi dizi! Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlayacak?

ATV'den çok konuşulacak tarihi dizi! Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlayacak?

03.05.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin de yapımcılığını üstlenmiş olan Bozdağ Film sahibi Mehmet Bozdağ, ATV ekranlarında yayınlanacak Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ile çok konuşulacak yeni bir tarihi diziye imza atıyor. İzleyiciler dizinin tanıtım fragmanın yayınlanmasının ardından Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman, oyuncuları kimler sorularını sormaya başladı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi konusu ne?

İşte detaylar...

ATV'DEN ÇOK KONUŞULACAK YAPIM: BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin, Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesini konu alacak.
Cengiz Han’ın “keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyip saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, İslam dünyasının içine sürüklendiği savaş ve kaostan kurtarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavurmakta olan Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstleniyor.
Türk-Özbek ortak yapımı olan dizinin genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat’ın yapıyor. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in başrolünü ise Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstleniyor.
Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Türkiye’den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi önemli isimler de yer aldı.
Proje tasarımını ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, İsmail Güneş, Rafet Elçi ve Engin Saygılı kaleme alıyor. Tanıtım fragmanı da yayına giren dizi, çok yakında ekranlarda olacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Valilikten 'camide biber gazlı müdahale' açıklaması!

Valilikten 'camide biber gazlı müdahale' açıklaması!

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Bakan Koca açıkladı! 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Bakan Koca açıkladı! 18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.