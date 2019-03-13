ATV'nin yeni günlük dizisi Canevim'in oyuncuları kimler?

İddialı dizilere imza atan Koliba Film, yine ses getirecek yeni bir günlük dizi olan Canevim'in çekimlerine başlıyor.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizinin başrol kadın oyuncusu ise genç ve güzel bir yetenek Biran Damla Yılmaz... Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla göz dolduran güzel yıldız, Canevim’de Ceylan karakterini canlandıracak.

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak, atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

Cast çalışmaları devam eden Canevim’in çekimlerine önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlanacak.

