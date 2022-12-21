ATV o dizinin fişini çekti! Güçlü kadroya acımadı

Yalnız Kurt dizisi her hafta cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü isimlerin oyuncuları arasında yer aldığı Yalnız Kurt’un bu akşam 31. bölümü yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Jessica May’in yer aldığı dizinin final tarihi belli oldu.

SON 2 BÖLÜM

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi Sinegraf ekibine gönderdiği veda yazısında, “Üzülerek belirtmeliyiz ki, sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz Yalnız Kurt hikayemizin sonuna geldik. 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak 32. bölüm itibariyle projemizi sonlandırma kararı aldık.

Bu süreçte emekleriniz işbirliğinize özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni anlatacağımız hikayelerde sizlerle yeniden buluşmak üzere…” ifadelerine yer verildi.

Yalnız Kurt dizisinde hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanan Altay’ın hikayesi anlatılmaktadır. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösteriyor.

