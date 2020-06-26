ATV yayın akışı: Kardeş Payı yeniden ekranlarda

ATV yayın akışı ile bu akşam hangi film ve dizilerin yayınlanacağı belli oldu. ATV izleyicileri 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de George Miller'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerini ise Tom Hardy, Charlize Theron ve Zoe Kravitz'in paylaştığı Mad Max: Öfkeli Yollar filmini izleyecek. Bu aksiyon dolu filmin ardından en sevilen yerli komedi dizilerinden biri olan Kardeş Payı dizisi ATV izleyicileriyle buluşacak.

ATV yayın akışı

00:20 Son Durak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gençliğim Eyvah

01:35 Esra Erol'da

04:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mad Max: Öfkeli Yollar

Çalkantılı geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de, Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasına sürüklenir. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar. Joe ise kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.