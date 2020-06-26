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ATV yayın akışı: Kardeş Payı yeniden ekranlarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

ATV yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Bu akşam başrollerini Tom Hardy, Charlize Theron ve Zoe Kravitz'in paylaştığı Mad Max: Öfkeli Yollar filminin yayınlanacağı ATV'de, ayrıca sevilen yerli dizi Kardeş Payı da ekrana gelecek. İşte 26 Haziran ATV yayın akışı...

ATV yayın akışı: Kardeş Payı yeniden ekranlarda

ATV yayın akışı ile bu akşam hangi film ve dizilerin yayınlanacağı belli oldu. ATV izleyicileri 26 Haziran Cuma günü saat 20.00'de George Miller'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerini ise Tom Hardy, Charlize Theron ve Zoe Kravitz'in paylaştığı Mad Max: Öfkeli Yollar filmini izleyecek. Bu aksiyon dolu filmin ardından en sevilen yerli komedi dizilerinden biri olan Kardeş Payı dizisi ATV izleyicileriyle buluşacak.

ATV yayın akışı

00:20 Son Durak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gençliğim Eyvah
01:35 Esra Erol'da
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mad Max: Öfkeli Yollar

Çalkantılı geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de, Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasına sürüklenir. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar. Joe ise kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.

22:30 Kardeş Payı
22:30 Banliyö 13

Damien özel bir müdahale timinde görev alan seçkin bir polistir. Dövüş sanatlarında uzman olan Damien, gizli soruşturmalar konusunda tam bir uzmandır. Sorunları kısa sürede etkili ve kesin bir şekilde çözme konusunda da oldukça yeteneklidir.
Bu yetenekli adam kariyerinin en zorlu göreviyle karşı karşıyadır. Banliyönün en belalı çetesi tarafından hazırlanmakta olan bir kitle imha aracı insanlığı tehdit etmektedir.

23:50 Son Durak

Alex Browning'in kimselerde olmayan bir yeteneği vardır. Ölümün ne zaman geleceğini öngörebilmektedir. Ancak ölüm, bir şekilde kaçış yollarını engellemek istemektedir. Paris'e okul arkadaşlarıyla beraber yapacağı gezide bindiği uçağın havada bir kaza geçireceğini öngörür ve bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte uçaktan inmeyi başarır. Uçak gerçekten de havada bir patlama geçirir. İçerisindeki herkes hayatını kaybeder. Alex ve arkadaşları o an için şanslıdırlar. Ancak önceden ölüm ile noktalanmış olan kaderleri, onları almak için Azrail ile işbirliği yapacaktır.

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