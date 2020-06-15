Avanak Abdi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kemal Sunal'ın filmi Avanak Abdi'nin konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1978 yapımı Yeşilçam filmi Avanak Abdi'nin oyuncuları, konusu hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik..
Avanak Abdi filmi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde çekildi.
Hayatını duvar afaişçiliği yaparak kazanan Abdi, bir gün afişlerini yapıştırdığı ünlü şarkıcıya platonik bir aşkla tutulur.Abdi' nin bir yolunu bulup tanıştığı şarkıcı kadın, onun saf duyguları karşısında etkilenir. Ancak şarkıcının eski sevgilisi Abdi' nin önünde bir engeldir.
Kemal Sunal Abdi
Ayşen Gruda Nevin Şenses
Ali Şen Simsar Cafer
Macit Flordun Menajer Erto
Necdet Yakın Nur iAtilla
Ergün Komiser
Arap Celal Osman'ın
Adamı Kamer Sadık Mahalleli
İbrahim Kurt Osman'ın Adamı
Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı
Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı
Osman Alyanak Ahmet Amca
Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı
İhsan Gedik Polis
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