MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Avanak Abdi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kemal Sunal'ın filmi Avanak Abdi'nin konusu ve oyuncuları

Avanak Abdi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kemal Sunal'ın filmi Avanak Abdi'nin konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 19:40 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Avanak Abdi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Avanak Abdi filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...

Avanak Abdi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kemal Sunal'ın filmi Avanak Abdi'nin konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1978 yapımı Yeşilçam filmi Avanak Abdi'nin oyuncuları, konusu hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik..

AVANAK ABDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avanak Abdi filmi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde çekildi.

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatını duvar afaişçiliği yaparak kazanan Abdi, bir gün afişlerini yapıştırdığı ünlü şarkıcıya platonik bir aşkla tutulur.Abdi' nin bir yolunu bulup tanıştığı şarkıcı kadın, onun saf duyguları karşısında etkilenir. Ancak şarkıcının eski sevgilisi Abdi' nin önünde bir engeldir.

AVANAK ABDİ OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal Abdi
Ayşen Gruda Nevin Şenses
Ali Şen Simsar Cafer
Macit Flordun Menajer Erto
Necdet Yakın Nur iAtilla
Ergün Komiser
Arap Celal Osman'ın
Adamı Kamer Sadık Mahalleli
İbrahim Kurt Osman'ın Adamı
Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı
Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı
Osman Alyanak Ahmet Amca
Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı
İhsan Gedik Polis

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Makyajsız halini paylaştı! 'Yıkandıkça...'Makyajsız halini paylaştı! 'Yıkandıkça...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Özbey isyan etti: 'Yatak odası sorulmaz'

İsyan etti! 'Yatak odasını soramazsın!'

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı! Seren Serengil ne yapacağını bilemedi

Canlı yayında fenalaştı! 'Ay sinirim bozuldu'

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler İstanbul'u terk etti! İşte orman içindeki evleri

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Hazal Kaya ve Burak Deniz'in atışması sosyal medyayı salladı

Atışmaları sosyal medyayı salladı

Koronavirüs duası 'keriz yolma duası' çıktı

Skandal olay! 'Keriz yolma duası' çıktı

Şener Üşümezsoy canlı yayın tarzıyla olay oldu

Tarzıyla olay oldu! 'Hocam tatilden alıp geldik galiba'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.