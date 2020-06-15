Avanak Abdi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Kemal Sunal'ın filmi Avanak Abdi'nin konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1978 yapımı Yeşilçam filmi Avanak Abdi'nin oyuncuları, konusu hakkında merak ettiklerinizi sizler için derledik..

AVANAK ABDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avanak Abdi filmi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde çekildi.

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatını duvar afaişçiliği yaparak kazanan Abdi, bir gün afişlerini yapıştırdığı ünlü şarkıcıya platonik bir aşkla tutulur.Abdi' nin bir yolunu bulup tanıştığı şarkıcı kadın, onun saf duyguları karşısında etkilenir. Ancak şarkıcının eski sevgilisi Abdi' nin önünde bir engeldir.

AVANAK ABDİ OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal Abdi

Ayşen Gruda Nevin Şenses

Ali Şen Simsar Cafer

Macit Flordun Menajer Erto

Necdet Yakın Nur iAtilla

Ergün Komiser

Arap Celal Osman'ın

Adamı Kamer Sadık Mahalleli

İbrahim Kurt Osman'ın Adamı

Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı

Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı

Osman Alyanak Ahmet Amca

Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı

İhsan Gedik Polis

