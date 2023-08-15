Avanak Abdi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Avanak Abdi nerede ve ne zaman çekildi?

Avanak Abdi filmi oyuncuları ve konusu sinema sever vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı Avanak Abdi filmi 1978 yılında yayınlanmıştır. Peki, Avanak Abdi filmi oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Arkadaşı Nuri ile afiş asarak geçimini sağlayan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Parasız olduğu için Nevin’in kendisine bakmayacağını düşünen Abdi, bir gün gazinoda sessiz sedasız aşkını izlemektedir. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucu gazinodakiler Abdi’yi ünlü mafya olan Urfalı Abdi zannederler ve hürmet ederler. Gazinoda Nevin’in belalısı gangster Barut Osman’ı rezil eden Abdi, Nevin’in de sevgisini kazanır. Barut Osman, Komiser Osman’ın tehdidinden dolayı Abdi’ye elini süremezken yanlış anlaşılmanın neticesinde işler gitgide karmaşıklaşır.
Abdi: Kemal Sunal
Nevin Şenses: Ayşen Gruda
Barut Osman: Ünal Gürel
Nuri: Necdet Yakın
Simsar Cafer: Ali Şen
Komiser: Atilla Ergün
Urfalı Apti: Yadigar Ejder
Menajer Erto: Macit Flordun
Barut'un adamı: Arap Celal
Barut'un adamı: Sönmez Yıkılmaz
1978'de vizyona giren Avanak Abdi filminin çekimleri İstanbul'un farklı mekanlarında tamamlandı. Çekimler çoğunlukla Fatih Cankurtaran'da gerçekleştirildi.