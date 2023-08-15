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Avanak Abdi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Avanak Abdi nerede ve ne zaman çekildi?

15.08.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avanak Abdi filmi bu akşam Show TV ekranlarında yer alacak. Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Avni'nin, gönlünü ünlü şarkıcı Nevin Şenses’e kaptırması konu ediniyor. Peki, Avanak Abdi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Avanak Abdi nerede ve ne zaman çekildi?

Avanak Abdi filmi oyuncuları ve konusu sinema sever vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı Avanak Abdi filmi 1978 yılında yayınlanmıştır. Peki, Avanak Abdi filmi oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Arkadaşı Nuri ile afiş asarak geçimini sağlayan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Parasız olduğu için Nevin’in kendisine bakmayacağını düşünen Abdi, bir gün gazinoda sessiz sedasız aşkını izlemektedir. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucu gazinodakiler Abdi’yi ünlü mafya olan Urfalı Abdi zannederler ve hürmet ederler. Gazinoda Nevin’in belalısı gangster Barut Osman’ı rezil eden Abdi, Nevin’in de sevgisini kazanır. Barut Osman, Komiser Osman’ın tehdidinden dolayı Abdi’ye elini süremezken yanlış anlaşılmanın neticesinde işler gitgide karmaşıklaşır.

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AVANAK ABDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Abdi: Kemal Sunal

Nevin Şenses: Ayşen Gruda

Barut Osman: Ünal Gürel

Nuri: Necdet Yakın

Simsar Cafer: Ali Şen

Komiser: Atilla Ergün

Urfalı Apti: Yadigar Ejder

Menajer Erto: Macit Flordun

Barut'un adamı: Arap Celal

Barut'un adamı: Sönmez Yıkılmaz

AVANAK ABDİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978'de vizyona giren Avanak Abdi filminin çekimleri İstanbul'un farklı mekanlarında tamamlandı. Çekimler çoğunlukla Fatih Cankurtaran'da gerçekleştirildi.


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Ayşen Gruda Kemal Sunal Oyuncu ünlü şarkıcı

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