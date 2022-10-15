Gözünde unuttuğu kontakt lensler dehşeti yaşattı! 23 tane çıkınca doktor bile inanamadı

Kalifornayalı bir göz doktoru unutkan hastasının gözünden tam 23 tane kontakt lens çıkartığı tuhaf bir video paylaştı. Göz doktoru Dr. Katerina Kurteeva'nın kontakt lensleri birbiri ardına çıkarırken görüldüğü video bir milyondan fazla izlenerek viral oldu. Doktor büyük bir şaşkınlık yaşadığı hastasının 23 gün boyunca hiç birini çıkartmadan her gün yeni bir kontakt lens taktığını söyledi. Doktor, California Eye Associates'in sayfasında paylaştığı gönderiye "Birinin geceleri kontakt lensleri çıkarmayı 'unuttuğu' ve her sabah yeni lens takmaya devam ettiği nadir bir durum" notunu ekledi.

“ASİSTANIMDAN KAYDETMESİNİ İSTEDİM”

Dr. Kurteeva, hastanın ağrı ve bulanık görme şikayetiyle gelmesinin ardından gördüklerine inanamadığını söyledi. Insider'a yaptığı açıklamada Kurteeva, “Aklımdan neler olabileceğine dair ihtimaller geçti. Kırık kontakt lens parçası, korneada çizik, enfeksiyon, kirpik veya makyaj kalıntısı olabilirdi. Ancak muayeneden sonra emin olabildim” dedi.

Hastadan aşağı doğru bakmasını istediğinde gözünün üst kısmında kontakt lensler olduğunu fark eden Dr. Kurteeva, “Hastadan aşağı bakmasını istediğimde, birbirine yapışmış birkaç kontakt lensin kenarlarını görebiliyordum. Lensleri çekip çıkardığımda daha fazlasını görebileceğimi hissettim ve asistanımdan çıkarma işlemini kaydetmesi için telefonumu getirmesini istedim. Hastadan tekrar aşağı bakmasını istediğimde, gözüne yapışmış kocaman, koyu mor bir kontakt lens kütlesi görebiliyordum. Neredeyse ikinci bir gözbebeği gibi görünüyordu.” diye konuştu.

“20 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Hastasının Guinness Rekorlar Kitabına girebileceğini söyleyen Dr. Kurteeva, “İskambil destesi dağıtır gibi, lensleri teker teker ayırmak için nazikçe kulak temizleme çubuğu kullanmaya başladım. Lensler zincir şeklinde göz kapağından aşağı sarkıyordu. Çok fazla kontakt lens vardı, bunun benim Guinness Rekorlar Kitabı anım olabileceğini düşündüm.” ifadelerini kullandı.

20 yıllık meslek hayatı boyunca benzer bir vakaya daha önce rastlamadığını dile getiren doktor, "Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Hasta da buna inanamadı ve saydığım sayıdan emin olup olmadığımı sordu" diye ekledi. Dr. Kurteeva, hastanın göz damlası ile taburcu edildiğini ve "şimdiden daha iyi" hissettiğini söyledi.



