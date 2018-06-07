Avlu 11. yeni bölüm 2. fragmanı: Avlu sezon finalinde Kudret, isyan çıkartıyor!

Avlu 11. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi bu akşam 11. bölümü ile sezon finali yapıyor. Başladığı günden beri oyunculuğu ile göz dolduran Avlu sezon finali geceye damgasını vuracak. Avlu son bölümde Ecem'in ölümü üzerine yıkılan Deniz, kızının sevgilisi Alp'in Kudret'in oğlu olduğunu anlar. Bunun üzerine ondan kızının intikamını almak ister. Kudret ise hapishane yönetimine el koymak için isyan çıkartır ve diğerlerini de bu tuzağa çeker. Avlu sezon finalinde Deniz ile Kudret arasında yaşanacak büyük kavga nasıl sonuçlanacak merak ediliyor. İşte Avlu sezon finali fragmanları ve bölüm özeti...

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI VE ÖZETİ

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Dizide, benzer nedenlerle özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların 3. sayfa haberlerine yansımayan yaşamları ve hayat mücadeleleri işleniyor.

Deniz Demir: Demet Evgar

Azra Kaya: Ceren Moray

Kudret Öztürk: Nursel Köse

Murat Ünal: Kenan Ece

Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı

Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur

Nihal Ünal: Şebnem Dönmez

Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk

Melis Ersoy: Deniz Barut

Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi

Ecem Demir: Eslem Akar

Jale Şahin: Şeyla Halis

Hasret Şengül: Ayça Damgacı

