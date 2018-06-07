Avlu 11. yeni bölüm 2. fragmanı: Avlu sezon finalinde Kudret, isyan çıkartıyor!

Avlu 11. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi bu akşam 11. bölümü ile sezon finali yapıyor. Başladığı günden beri oyunculuğu ile göz dolduran Avlu sezon finali geceye damgasını vuracak. Avlu son bölümde Ecem'in ölümü üzerine yıkılan Deniz, kızının sevgilisi Alp'in Kudret'in oğlu olduğunu anlar. Bunun üzerine ondan kızının intikamını almak ister. Kudret ise hapishane yönetimine el koymak için isyan çıkartır ve diğerlerini de bu tuzağa çeker. Avlu sezon finalinde Deniz ile Kudret arasında yaşanacak büyük kavga nasıl sonuçlanacak merak ediliyor. İşte Avlu sezon finali fragmanları ve bölüm özeti...
Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.
AVLU KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Dizide, benzer nedenlerle özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların 3. sayfa haberlerine yansımayan yaşamları ve hayat mücadeleleri işleniyor.
Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı
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