Avlu 17. son bölümde Jale öldü mü? Avlu dizisi Jale rolünde Şeyla Halis kimdir?

Avlu dizisi 17. son bölümüyle 25 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizide Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz, mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde ise Kudret ve Deniz arasında husumet artarak devam etti. Zerrin ise Kudret'in güçlenmesine yardım etti.

Avlu son bölüm finalinde cezaevi avlusunda olaylar çıktı. Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Avlu'nun yeni bölümünde, Zerrin'in mahkum ve tutuklulara arttırdığı baskı isyana dönüştü. Cezaevinde avlusunda çıkan büyük kavgada iki grup sopalarla birbirine girdi. Cezaevine güvenliğinin bastırmaya çalıştığı isyan sırasında, yeni mahkumlardan birisi Jale'yi silahla vurdu. Avlu'da Jale ölüyor mu? Jale rolünü canlandıran Şeyla Halis Avlu'dan ayrıldı mı?

AVLU DİZİSİ JALE ROLÜNDEKİ ŞEYLA HALİS KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, 13 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi. Tiyatrodan sinemaya, diziden reklam filmine pek çok farklı projede rol alan Şeyla Halis, Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe rolüyle ismini geniş kitlelere duyurdu.