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Avlu 17. son bölümde Jale öldü mü? Avlu dizisi Jale rolünde Şeyla Halis kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 26.10.2018 02:56 | Son Güncelleme

Avlu dizisinin 17. son bölüm final sahnesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Avlu son bölümde cezaevinde büyük bir isyan çıktı. Avlu son bölümde çıkan isyanda Şeyla Halis'in canlandırdığı Jale karakteri, bir mahkum tarafından silahla vuruldu. Avlu dizisi son bölümde Jale öldü mü? İşte Avlu 17. bölüm final sahnesi

Avlu 17. son bölümde Jale öldü mü? Avlu dizisi Jale rolünde Şeyla Halis kimdir?

Avlu dizisi 17. son bölümüyle 25 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizide Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz, mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde ise Kudret ve Deniz arasında husumet artarak devam etti. Zerrin ise Kudret'in güçlenmesine yardım etti.

Avlu son bölüm finalinde cezaevi avlusunda olaylar çıktı. Demet Evgar, Nursel Köse, Ceren Moray ve Nergis Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Avlu'nun yeni bölümünde, Zerrin'in mahkum ve tutuklulara arttırdığı baskı isyana dönüştü. Cezaevinde avlusunda çıkan büyük kavgada iki grup sopalarla birbirine girdi. Cezaevine güvenliğinin bastırmaya çalıştığı isyan sırasında, yeni mahkumlardan birisi Jale'yi silahla vurdu. Avlu'da Jale ölüyor mu? Jale rolünü canlandıran Şeyla Halis Avlu'dan ayrıldı mı?

AVLU

AVLU DİZİSİ JALE ROLÜNDEKİ ŞEYLA HALİS KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis, 13 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü'nden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı. Bekir Çiçekdemir ile evlendi. Tiyatrodan sinemaya, diziden reklam filmine pek çok farklı projede rol alan Şeyla Halis, Cennet Mahallesi dizisindeki Menekşe rolüyle ismini geniş kitlelere duyurdu.

ŞEYLA

Şeyla Halis, yer aldığı projeler kadar verdiği kilolarla da adından söz ettirdi. Şeyla Halis başarısının sırrını, “Ölüm orucuna yapmadım. Kilo verdikçe kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zaman ve miktarda yedim. Orta Şeyla Halis, Avlu dizisinin kadrosunda yer alan isimlerden biri oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Şeyla Halis, alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden cezaevine düşen Jale karakterine hayat veriyor. Peki Avlu’nun Jale’si Şeyla Halis kimdir?
tempoda yürüyüş ve yüzmeye önem verdim” diyerek açıkladı.

AVLU’NUN JALE KARAKTERİ

Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zerrin, Kudret’in güçlenmesine alttan alta yardım etmektedir. Naciye iyice köşeye sıkışmış halde çıkmazdadır. Diğer yanda da Zerrin, cezaevinde mahkumlara yaptığı zulmün dozunu kaçırmıştır bu yüzden cezaevinde çok büyük bir isyanın temelleri atılmaktadır. Bu isyandan kimler sağ çıkmayı başaracaktır?

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