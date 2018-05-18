Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 8. son bölümde neler oldu? Ecem öldü mü?

Avlu 8. son bölümü Star TV'de heyecanla izlendi. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu dizisi, Avustralya yapımı Wentworth adlı diziden uyarlanıyor. Avlu son bölümde Azra'nın okuduğu Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri büyük ilgi gördü. Avlu 8. bölümde Deniz'i zor zamanlar bekliyordur artık. Ecem'in hapise girmesinden sonra onu korumak için mücadele vermek zorundadır. Fakat Kudret, Ecem'e başka bir yoldan yaklaşır. Ecem'le birlikte aynı anda hapise giren Merve ile ona bir tuzak kurar. Kudret'in verdiği şırıngayı Ecem'e vurur. Deniz ne kadar korumak istese de Ecem'i koruyamamıştır. Ecem'e ne oldu? Deniz ne yapacak merak ediliyor. Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu son bölümü...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu yeni bölümde neler olacak? Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...