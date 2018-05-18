MAGAZİN

Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 8. son bölümde neler oldu? Ecem öldü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Avlu 8. son bölümü, dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Son bölümden sonra Avlu 9. yeni bölüm fragmanı merak edildi. Avlu son bölümü ile hayranlarını ekran başına topladı. Ecem'in de hapise girmesi sonrasında Deniz onu korumak için herkese meydan okur. Fakat Kudret'in Ecem için ayrı bir planı vardır. Hapise giren Merve ile Ecem'e tuzak kurulur. Merve, Kudret'in verdiği şırıngayı Ecem'e vurur. Peki Ecem'e ne oldu? Deniz ne yapacak? Avlu son bölümü haberimizden kesintisiz izleyebilirsiniz.

Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 8. son bölümde neler oldu? Ecem öldü mü?

Avlu 8. son bölümü Star TV'de heyecanla izlendi. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu dizisi, Avustralya yapımı Wentworth adlı diziden uyarlanıyor. Avlu son bölümde Azra'nın okuduğu Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri büyük ilgi gördü. Avlu 8. bölümde Deniz'i zor zamanlar bekliyordur artık. Ecem'in hapise girmesinden sonra onu korumak için mücadele vermek zorundadır. Fakat Kudret, Ecem'e başka bir yoldan yaklaşır. Ecem'le birlikte aynı anda hapise giren Merve ile ona bir tuzak kurar. Kudret'in verdiği şırıngayı Ecem'e vurur. Deniz ne kadar korumak istese de Ecem'i koruyamamıştır. Ecem'e ne oldu? Deniz ne yapacak merak ediliyor. Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu son bölümü...

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu yeni bölümde neler olacak? Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...

AVLU SON BÖLÜM İZLE

NAZIM HİKMET "KADINLARIMIZ" ŞİİRİ

Toprak öyle bitip tükenmez, /dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman
hiçbir menzile erişemeyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle
Ve onlar
ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
ufacık kısacıktılar
ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan
toprak,
toprak,
ve topraktı.
Gece aydınlık ve sıcak
ve kağnılarda tahta yataklarında
oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar
birbirlerinden gizleyerek
bakıyorlardı ayın altında
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehriban başlı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon'a doğru.

AVLU OYUNCU KADROSU

Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı

PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
Sense8 hayranlarına müjde! Dizi finalinin resmi fragmanı yayınlandı! Sense8 hayranlarına müjde! Dizi finalinin resmi fragmanı yayınlandı!
Bülent İnal: Abdülhamid'in ruhuna girdim Bülent İnal: Abdülhamid'in ruhuna girdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu izle avlu son bölüm izle avlu 8 bölüm avlu 9 bölüm fragmanı avlu yeni bölüm fragmanı star tv

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Son dakika! MHP milletvekili aday listesi açıklandı! Hangi ilden, kim aday oldu? İl il tam liste

Son dakika! MHP milletvekili aday listesi açıklandı! Hangi ilden, kim aday oldu? İl il tam liste

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Erdoğan'dan 24 Haziran erken seçimi anketi için dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan 24 Haziran erken seçimi anketi için dikkat çeken yorum

İlginizi Çekebilir

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sense8 hayranlarına müjde! Dizi finalinin resmi fragmanı yayınlandı!

Sense8 hayranlarına müjde! Dizi finalinin resmi fragmanı yayınlandı!

Bülent İnal: Abdülhamid'in ruhuna girdim

Bülent İnal: Abdülhamid'in ruhuna girdim

Bizim Hikaye 34. yeni bölüm izle: İsmet ile Zeynep'e ne oldu? (Fox TV)

Bizim Hikaye 34. yeni bölüm izle: İsmet ile Zeynep'e ne oldu? (Fox TV)

Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran vaaz sahnesi

Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran vaaz sahnesi

Sen Anlat Karadeniz 17. son bölümü izle: Tahir kurtulacak mı? (Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 17. son bölümü izle: Tahir kurtulacak mı? (Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle: Ertuğrul, Noyan'ı neden kurtardı? (Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle: Ertuğrul, Noyan'ı neden kurtardı? (Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.