Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 8. son bölümde neler oldu? Ecem öldü mü?

Avlu 8. son bölümü Star TV'de heyecanla izlendi. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin yer aldığı Avlu dizisi, Avustralya yapımı Wentworth adlı diziden uyarlanıyor. Avlu son bölümde Azra'nın okuduğu Nazım Hikmet'in Kadınlarımız şiiri büyük ilgi gördü. Avlu 8. bölümde Deniz'i zor zamanlar bekliyordur artık. Ecem'in hapise girmesinden sonra onu korumak için mücadele vermek zorundadır. Fakat Kudret, Ecem'e başka bir yoldan yaklaşır. Ecem'le birlikte aynı anda hapise giren Merve ile ona bir tuzak kurar. Kudret'in verdiği şırıngayı Ecem'e vurur. Deniz ne kadar korumak istese de Ecem'i koruyamamıştır. Ecem'e ne oldu? Deniz ne yapacak merak ediliyor. Avlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu son bölümü...
Avlu yeni bölümde neler olacak? Savcının babasıyla ilgili dosyayı ele almasının ardından Ecem de cezaevine girmiştir. Deniz artık ne yapacağını şaşırmış haldedir. Kızını koruma iç güdüsü, Deniz’i olduğundan tamamen farklı birine dönüştürür. Bir yandan şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha sert davranmaya başlar diğer yandan da herkese şüpheyle yaklaşır. Özellikle de Ecem’le birlikte içeri giren mahkum Merve’ye...
Senin hiç bir suçun yok!" #çocuğumiçin pic.twitter.com/UwCPhvF14I— Avlu (@AvluDizi) 17 Mayıs 2018
NAZIM HİKMET "KADINLARIMIZ" ŞİİRİ
Toprak öyle bitip tükenmez, /dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman
hiçbir menzile erişemeyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle
Ve onlar
ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
ufacık kısacıktılar
ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan
toprak,
toprak,
ve topraktı.
Gece aydınlık ve sıcak
ve kağnılarda tahta yataklarında
oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar
birbirlerinden gizleyerek
bakıyorlardı ayın altında
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehriban başlı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon'a doğru.
AVLU OYUNCU KADROSU
Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı
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