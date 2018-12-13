Avlu'nun Kudret'i Nursel Köse'den rol itirafı

Birçok projede rol alan, Paramparça dizisinde Keriman karakteriyle fenomenleşen ve şu sıralar Star TV ekranlarında 2. sezonuyla devam eden Avlu'da Kudret'e hayat veren usta oyuncu Nursel Köse, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Köse dizide hayat verdiği kötü karakter için, "Eve gidip kendime gelmem, Kudret'in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor" itirafında bulundu.

İşte o açıklamadan satır başları:

"GUDUBETİNDEN KURTULMAK ZAMAN ALIYOR"

Avlu'da Kudret karakterine hayat veriyorsunuz. Bir dizinin 'nefret edilen' karakteri olmak nasıl bir duygu?

"Çok zor ve ağır bir karakter, taşıması ağır gelebiliyor bazen. Eve gidip kendime gelmem, Kudret'in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor. Kötüyü oynamak risk almayı gerektiriyor. Vezirde olabilirsin rezilde."

İkinci sezonu devam eden projenizde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

"Kudretin ölmesini bekleyen bir kesim vardı ama çoğunluk olarak: ölmemesine çok sevindiler. Çünkü ne kadar nefret etselerde ben onlara Kudret'i sevdirmeyi başarmışım..."

Bu zamana kadar rol aldığınız projelerde oynamayı en sevdiğiniz karakter hangisiydi?

"Kabul ettiğim ve oynadığım tüm rolleri severim, sevmediğim bir rolü oynamıyorum o yüzden tüm rollerimi severek hatırlarım. Fenomenleşen karakterler de var seyircinin çok sevdiği, kabullendiği... Paramparça Keriman örneğin.. Hala caps’leri paylaşılıyor..."



