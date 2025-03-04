AVM’de dehşet anları! Üst katlardan insanların üstüne mobilya fırlattılar...

İngiltere'nin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde bir grup genç, AVM'nin üst katlarından aşağıya büyük mobilyalar fırlattı. O anları kayda alan grubun, cam korkuluklardan aşağıya koltuk attığı görüldü.

ÇOCUK OYUNU SANIP İNSANLARI RİSKE ATTILAR

Video, Snapchat isimli bir sosyal medya platformu üzerinden "Olmaz kardeşim neredeyse birini öldürüyordu" şeklinde yazılıp, ardından gülen emojilerle paylaşıldı. Şahıslar, AVM'nin üst katından aşağıya attıkları mobilyaların başka insanları kıl payı nasıl ıskalamasını seyretti ve ardından kahkaha atarak kaçtılar. O anlar ise video kaydına saniye saniye yansıdı.

'CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için X kullanıcıları, ağır nesnenin birine çarparak veya ezerek ciddi şekilde zarar verebileceğini belirterek grubun yaptığının "cinayete teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.