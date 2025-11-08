YEMEK

Avrupa Birliği'nden tescilli, coğrafi işaretli: Kaytaz böreği lezzeti...

Gastronomi şehri Hatay’ın Avrupa Birliği tarafından tescillenen coğrafi işaretli lezzeti kaytaz böreği, ustaların el maharetiyle hazırlanarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, zengin mutfak kültürüyle dikkat çekiyor. Kentte Hatay Valiliği’nin girişimleriyle 54 yöresel ürün coğrafi işaret alırken, kaytaz böreği de Antakya künefesinin ardından Avrupa Birliği tarafından tescillenen ikinci Hatay lezzeti oldu.

Gastronomi şehri Hatay'ın Avrupa Birliği'nden tescilli coğrafi işaretli ürünü kaytaz böreği, el maharetiyle yapılarak damakları çatlatıyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve farklı kültürleri bünyesinde barındıran Hatay, yemek çeşitliliği ve gastronomi şehri olmasıyla biliniyor.

Kente özgü 54 ürün, Hatay Valiliği'nin girişimleriyle Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillendi.

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİLLENEN HATAY'IN İKİNCİ LEZZETİ OLDU

Hatay'ın tescilli lezzetlerinden olan kaytaz böreği, Avrupa Birliği tarafından tescillenerek Türkiye'ye özgü coğrafi işaretli ürün oldu.

Öte yandan, kaytaz böreği, Antakya künefesinin ardından Avrupa Birliği tarafından tescillenen Hatay'ın ikinci lezzeti oldu. Kaytaz böreğine lezzet verense kente özgü baharatların kullanılması ve hamurunun maharetle açılması olarak biliniyor.

"HEM GELENEKSEL, HEM YÖRESEL LEZZETDİR"

Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Unesco Hatay Gastronomi Evi'nin aşçısı Nesibe Aşmer, herkesi eşsiz lezzet kaytaz böreğini tatmaya davet ederek "Kaytaz böreği, Hatay'ımızın hem geleneksel, hem yöresel lezzetidir. Herkesi kaytaz böreğinin tadına bakmaya bekliyoruz. Avrupa Birliği'nden tescilli bir yemeğimiz oldu. Bu durum bizi çok mutlu etti. Gastronomi evimize hem geleneksel hem de yöresel yemeklerimizi tatmaya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

