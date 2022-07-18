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Avrupa’da sıcaklıklar yükseldi! Kırmızı alarm verildi: Can kaybı bini aştı

18.07.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa bir süredir yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. İngiltere’de tarihinin en yüksek hava sıcaklıklarına ulaşırken ülkede ilk kez kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa’da 15 bölgede kırmızı alarm, 51 bölgede ise turuncu alarm verildi. Belçika ve Almanya için de rekor sıcaklıklar beklenirken can kaybının bini aştığı bildirildi.

Avrupa’da sıcaklıklar yükseldi! Kırmızı alarm verildi: Can kaybı bini aştı

Avrupa kavurucu sıcaklıkların etkisiyle zor günler yaşıyor. İngiltere’de ülke tarihinde ilk kez hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ulusal acil durum ilan eden ülkenin bazı bölgelerinde okulların ve sağlık merkezlerinin kapatıldığı öğrenildi. İspanya ve Portekiz’de ise aşırı sıcaklar nedeniyle 1027 kişi hayatını kaybetti.

METEOROLOJİ OFİSİ’NDEN UYARI GELDİ

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İngiltere'de Meteoroloji ofisinden yapılan açıklamada başkent Londra ve kuzeydeki Manchester ve York kentlerini kapsayan bölgede bugün ile yarın sıcaklıkların rekor düzeye çıkmasının beklendiği söylendi. Temmuz 2019'da Cambridge'de gerçekleşen 38.7 derecelik rekor sıcaklıktan sonra ülkede sıcaklıkların 43 dereceye kadar ulaşabileceği ifade edilirken tarihin en yüksek hava sıcaklıklığının ölçülebileceği öngörüldü.

Birleşik Krallık’ın bugün Sahra Çölü'nden daha sıcak olacağı iddia edilirken Londra'da ulaşım bağlantıları neredeyse kopma noktasına geldi. Asfalt yollara erimenin azaltılması için kum serpileceği öğrenildi.

ORMAN YANGINLARI FELAKETİN BOYUTUNU ORTAYA ÇIKARTTI

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BBC’de yer alan habere göre İspanya ve Portekiz’de toplam can kaybı sayısının binin üzerinde olduğu belirtildi. İspanya’da 36 bölgede çıkan orman yangınlarının bir kısmı hâlâ devam ederken yangınlardan 24 tanesinin kontrolden çıktığı belirtildi. İspanya’daki Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 16 Temmuz verilerine göre, 237 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti.

Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'da sivil savunma yetkilileri şiddetli rüzgarların beş bölgede yangın riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu yetkililere göre ülkenin orta kesimleriyle, başkent Atina'yı da içine alan Attika ve Girit en riskli bölgeler. Girit'te ve Attika'da bu sabah orman yangınları çıktığı haber veriliyor.

İTALYA’DA DA ALARM VERİLDİ

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Avrupa’nın büyük bir bölümünde etkili olan sıcak hava İtalya’da alarmın rengini turuncuya çevirdi. Ülkede hafta sonundan hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Roma, Milano ve Floransa’nın da dahil olduğu 10 kentte turuncu alarm verildi. Hafta sonu bazı noktalarda 35-36 derecelerde seyredecek hava sıcaklığının hafta ortasında 40 ila 42 dereceleri bulacağı belirtildi. Ülkenin en büyük nehri Po’nun su seviyesinin bazı yerlerde yüzde 10’a kadar azaldığı tespit edildi.

PORTEKİZ EN YÜKSEK SICAKLIĞA ULAŞTI

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Portekiz’de de hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aştı. Kuzeydeki Pinhao kasabasında geçtiğimiz günlerde 47 derecelik sıcaklık ölçüldü. Bu sıcaklığın Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtiliyor.

Portekiz sağlık yetkilileri, 7 Temmuz'dan bu yana, normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, sıcakların en çok yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanları etkilediğini söylüyor.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İngiltere Fransa Portekiz sıcaklık
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