Avrupa'dan geliyor: Türkiye kavrulacak! Termometreler 45 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bu hafta hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün içinse kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve sıcaklık uyarısı yapıldı. Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SICAKLIKLAR BİR KADEME DAHA ARTACAK

Sıcaklık konusuna dönecek olursak; Türkiye ve Avrupa için kritik günler başlıyor. Meteoroloji'nin raporunda da yer aldığı gibi çarşamba itibarıyla sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Daha çok Batı bölgelerin etkilenmesi; İstanbul, Marmara İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de Bolu taraflarında 2 ila 3 derece artış görülmesi bekleniyor.

45 DERECE GÖRÜLECEK!

Ege'de 3-4 derece arasında artış gösterecek. Gölgede İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 30 derece civarında olması; Balıkesir ve İzmir'de 34, Aydın'da 35-36 derecelerin görülmesi bekleniyor. Orman yangınlarına karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Güneşin altında sıcaklık 45 derece civarında olacak. Perşembeden sonra yeniden hava nemli olmaya başlayacak, nem yükseliyor.

AVRUPA KAVRULUYOR

Avrupa ve İngiltere'de de uyarılar art arda yapılıyor. Bir süredir sıcaklıklarla mücadele eden Fransa'da termometreler 43'ü gördü. Hatta sıcaklarla bağlantılı olarak can kayıplarının olduğu açıklandı. 18 kişi aşırı sıcaklardan dolayı, 13 kişi de boğularak hayatını kaybetti.

Sahra Çölü'nden gelen aşırı sıcak hava dalgası İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz hatta Almanya'nın bir bölümü Avusturya ve İsviçre de dahil olmak üzere dev bir ısı kubbesi meydana getirdi. Fransa'da can kayıplarının yanı sıra okullarda eğitime ara verildi. Ve esas olarak çarşamba, perşembe ve cuma günlerinin çok daha tehlikeli olacağı belirtiliyor.

Aynı şekilde İspanya da öyle Portekiz de öyle... Almanya'da bugüne kadar ölçülmüş hava sıcaklığı rekoru 41,2 derece ve bu rekorun bu hafta kırılabileceği öngörülüyor.

KADIOĞLU DA UYARDI

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede; bu tablonun arkasında omega blokajı olarak adlandırılan atmosferik bir sistemin bulunduğunu belirtti. Kadıoğlu, bu sistemin hava akımlarını engelleyerek sıcak havayı Avrupa üzerinde adeta hapsederek etkisini artırdığını ifade etti. Bulut oluşumunun azalması ve güneşlenmenin artmasıyla sıcaklıkların hem gündüz hem gece olağanüstü seviyelere ulaştığını aktardı. Kadıoğlu, Türkiye’nin bu süreçte sistemin Doğu kanadında yer aldığını, kuzeyli hava akımlarının etkisiyle yer yer mevsim normallerinin altına inen sıcaklıkların görülebileceğini söyledi. İç, kuzey ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak, dolu ve ani rüzgârlarla sel ve su baskını riskinin öne çıktığını kaydetti. Kadıoğlu, 25-26 Haziran sonrasında blokajın zayıflamasıyla Türkiye'de sıcaklıkların yeniden artmasının beklendiğini söyledi.