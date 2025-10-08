Avrupa'nın en iyi şehri açıklandı! UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor

Conde Nast Traveller dergisinin prestijli "2025 Reader's Choice Awards" listesine göre Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu.
Yapılan oylamada zirveye Malta'nın başkenti Valletta yerleşti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Valletta 16'ncı yüzyılda St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen büyüleyici Barok mimarisiyle de dikkat çeken şehir Conde Nast Traveller tarafından "Akdeniz'in küçük mücevheri" olarak tanımlanıyor.
Conde Nast Traveller'ın 2025 listesinde şöyle:
Valletta, Malta
Oslo, Norveç
Viyana, Avusturya
Kopenhag, Danimarka
Madrid, İspanya
Münih, Almanya
Lizbon, Portekiz
Stockholm, İsveç
San Sebastian, İspanya
Palma, İspanya
Floransa, İtalya
Atina, Yunanistan
Roma, İtalya
Paris, Fransa
Marsilya, Fransa
Reykjavik, İzlanda
Porto, Portekiz
Venedik, İtalya
Budapeşte, Macaristan
Prag, Çekya.
