Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Avrupa'nın en iyi şehri açıklandı! UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor

Conde Nast Traveller dergisinin prestijli "2025 Reader's Choice Awards" açıklandı. Yapılan oylamaya göre Avrupa'nın en iyi şehri belirlendi.

Avrupa'nın en iyi şehri açıklandı! UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor

Conde Nast Traveller dergisinin prestijli "2025 Reader's Choice Awards" listesine göre Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu.

Avrupa nın en iyi şehri açıklandı! UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor 1

AKDENİZ ŞEHRİ BİRİNCİ

Yapılan oylamada zirveye Malta'nın başkenti Valletta yerleşti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Valletta 16'ncı yüzyılda St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen büyüleyici Barok mimarisiyle de dikkat çeken şehir Conde Nast Traveller tarafından "Akdeniz'in küçük mücevheri" olarak tanımlanıyor.

Avrupa nın en iyi şehri açıklandı! UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor 2

Conde Nast Traveller'ın 2025 listesinde şöyle:

Valletta, Malta
Oslo, Norveç
Viyana, Avusturya
Kopenhag, Danimarka
Madrid, İspanya
Münih, Almanya
Lizbon, Portekiz
Stockholm, İsveç
San Sebastian, İspanya
Palma, İspanya
Floransa, İtalya
Atina, Yunanistan
Roma, İtalya
Paris, Fransa
Marsilya, Fransa
Reykjavik, İzlanda
Porto, Portekiz
Venedik, İtalya
Budapeşte, Macaristan
Prag, Çekya.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes onları konuşuyor! Anneanne mezarını temizlerken "mezarlık fenomeni" oldularHerkes onları konuşuyor! Anneanne mezarını temizlerken "mezarlık fenomeni" oldular
Diyarbakır Kültür Yolu’na hazır: Mezopotamya’da ışıltılı bir kültür yolculuğu başlıyorDiyarbakır Kültür Yolu’na hazır: Mezopotamya’da ışıltılı bir kültür yolculuğu başlıyor

Anahtar Kelimeler:
Malta Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.