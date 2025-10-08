Avrupa'nın en iyi şehri açıklandı! UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor

Conde Nast Traveller dergisinin prestijli "2025 Reader's Choice Awards" listesine göre Avrupa'nın en iyi şehri belli oldu.

AKDENİZ ŞEHRİ BİRİNCİ

Yapılan oylamada zirveye Malta'nın başkenti Valletta yerleşti. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Valletta 16'ncı yüzyılda St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen büyüleyici Barok mimarisiyle de dikkat çeken şehir Conde Nast Traveller tarafından "Akdeniz'in küçük mücevheri" olarak tanımlanıyor.

Conde Nast Traveller'ın 2025 listesinde şöyle:



Valletta, Malta

Oslo, Norveç

Viyana, Avusturya

Kopenhag, Danimarka

Madrid, İspanya

Münih, Almanya

Lizbon, Portekiz

Stockholm, İsveç

San Sebastian, İspanya

Palma, İspanya

Floransa, İtalya

Atina, Yunanistan

Roma, İtalya

Paris, Fransa

Marsilya, Fransa

Reykjavik, İzlanda

Porto, Portekiz

Venedik, İtalya

Budapeşte, Macaristan

Prag, Çekya.