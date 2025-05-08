Avrupa'nın en iyisi seçildi! Bu yaz akın akın turist gidecek

Portekiz’in kuzeybatısında yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Porto, yapılan bir araştırma sonucunda Avrupa’daki bahar tatili yerleri arasında ilk sırada yer aldı.

BEŞ AYRI KRİTER DEĞERLENDİRİLDİ

Avrupa'nın en popüler 20’den fazla şehri beş ayrı kriter üzerinden değerlendirilen araştırmada şehirler bahar aylarında aldığı turist sayısı, tatil dönemine yönelik çevrimiçi arama hacmi, şehirdeki etkinlikler, gece kulüpleri ve konaklama olanaklarının yoğunluğu gibi ölçütlere göre değerlendirildi.

Sözcü'nün derlediği habere göre hem tatilciler arasında popülerlik kazanan hem de sosyal ve kültürel imkanlar bakımından Porto, zirvede yer aldı.