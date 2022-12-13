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Avrupa’nın konuştuğu rüşvet skandalında yeni gelişme! Yolsuzluk ve kara para aklamayla suçlanmıştı... Kocasıyla şirket kurmuş

13.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili'nin de aralarında olduğu dört kişinin Katar'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle karıştığı yolsuzluk soruşturması Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Belçika'da Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili Eva Kaili, Brüksel’de gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk davasında yeni bir gelişme yaşandı ve Atina’nın merkezinde Eva Kaili ve eşi Francesco Giorgi’nin bir şirket açtığı ifade edildi.

Avrupa’nın konuştuğu rüşvet skandalında yeni gelişme! Yolsuzluk ve kara para aklamayla suçlanmıştı... Kocasıyla şirket kurmuş

Dünya basınında geniş yankı uyandıran rüşvet skandalında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımlarından biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili eski sunucu Eva Kaili’nin Katar’dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının yankıları devam ederken soruşturmaya ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. Ta Nea ve Kathimeri gazetelerinde yer alan habere göre Kaili ve eşi Francesco Giorgi’nin birkaç ay önce bir gayrimenkul şirketi kurduğunu belirtti.

BANKA HESAPLARI DONDURULDU

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Atina’nın merkezindeki Skoufa Caddesi’nin üzerinde Kaili ve eşi Francesco Giorgi’ye ait bir gayrimenkul şirketinin bulunduğunu belirten Yunan basını ikilinin banka hesaplarının dondurulduğunu söyledi. Aynı zamanda milletvekili Eva Kaili, eşi ve ebeveynleri ve kardeşleri gibi yakın ailesinin Yunanistan'da sahip olduğu tüm varlıkların dondurulmasının emredildiği dile getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Avrupa Parlamentosu

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