Avrupa’nın konuştuğu rüşvet skandalında yeni gelişme! Yolsuzluk ve kara para aklamayla suçlanmıştı... Kocasıyla şirket kurmuş

Dünya basınında geniş yankı uyandıran rüşvet skandalında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımlarından biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili eski sunucu Eva Kaili’nin Katar’dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının yankıları devam ederken soruşturmaya ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. Ta Nea ve Kathimeri gazetelerinde yer alan habere göre Kaili ve eşi Francesco Giorgi’nin birkaç ay önce bir gayrimenkul şirketi kurduğunu belirtti.

BANKA HESAPLARI DONDURULDU

Atina’nın merkezindeki Skoufa Caddesi’nin üzerinde Kaili ve eşi Francesco Giorgi’ye ait bir gayrimenkul şirketinin bulunduğunu belirten Yunan basını ikilinin banka hesaplarının dondurulduğunu söyledi. Aynı zamanda milletvekili Eva Kaili, eşi ve ebeveynleri ve kardeşleri gibi yakın ailesinin Yunanistan'da sahip olduğu tüm varlıkların dondurulmasının emredildiği dile getirildi.



