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İsrailli gazetecinin Katar’da zor anları! Taksi şoförü yolun ortasında indirdi... “Kardeşlerimizi öldürdünüz”

29.11.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası’nı takip etmek için Katar’a giden İsrailli gazeteci Dror Hoffman, taksi şoförünün kendisini yolun ortasında bıraktığını anlattı. Taksi şoförünün tavrının sonrasında bir restoranın önünde çekim yaptıklarını dile getiren Hoffman, restoran sahibinin İsrailli olduğunu öğrendiğinde kendisini kovduğunu iddia etti.

Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar’da oynanırken ülke ilginç anlara da sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde Arjantinli bir gazetecinin canlı yayın sırasında soyulduğunu söylemesinin etkisi henüz geçmişken İsrailli gazeteci Dror Hoffman’ın iddiaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsrailli gazeteci ekibiyle birlikte bir taksiden atıldığını ve maçları izledikleri bir restorandan ayrılmalarının istenildiğini açıkladı.

“YOLUN ORTASINDA BIRAKTI”

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İsrailli gazeteci ekibiyle birlikte bir taksiye bindiğinde şoförün İsrailli olduğunu öğrendiklerinde kendilerini yolun ortasında indirdiğini söyledi. Taksi şoförünün kendilerinden para almadığını dile getiren Hoffman, “Taksi şoförü bizi yolun ortasında bıraktı. Kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi" dedi.

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Dünya Kupası’na futbol konuşmaya geldiğini ve yaşanan olayların sonrasında üzüldüğünü dile getiren Hoffman, “Daha sonra, bir restoranın yanında çekim yaparken restoran sahibi yanımıza gelerek nereli olduğumuzu sordu. İsrailli olduğumuzu öğrenince güvenlik görevlilerini getirip oradan ayrılmamızı ve çektiğimiz görüntüleri silmemizi istedi. Ben buraya futbol konuşmaya geldim. Bu olaylar beni çok üzüyor, kendimi kötü hissediyorum" açıklamalarında bulundu.

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İsrail Katar FIFA FIFA Dünya Kupası

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