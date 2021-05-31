Avuç içlerinin yanyana gelişinden oluşan çizginin aşk hayatınızı anlattığını biliyor muydunuz?

Karakteriniz aslında üç ana çizgiden oluşur. Serçe parmağının altından işaret parmağına kadar uzanan hat, kalp çizgisi olarak yorumlanır. Kalp çizgisinin altında ona paralel olarak uzanan çizgi “akıl çizgisi” olarak adlandırılır. Baş parmağı boydan boya çevreleyip bileğe doğru uzanan çizgi ise “hayat çizgisi” diye isimlendirilir. Şimdi sizden iki avcunuzu birleştirerek kalp çizginize odaklanmanızı istiyoruz.

ÇİZGİLER AYNI SEVİYEDE

Çizgiler aynı seviyede ise bu aşk hayatınızda şanslı olduğunuzu gösterir. Bu kişiler hayatları boyunca düzenli bir ilişkiyi tercih ederler. Yumuşak bir karaktere sahip olmalarının yanında tamamen mantıksal ve akılcı hareket ederler.

SAĞ TARAF ÇİZGİSİ DAHA YÜKSEK

Bu çizgilere sahip olan kişiler, kendilerinden yaşça daha büyük partner seçme eğilimi gösterir. Genellikle altın hislerini dinlerler ve nadiren yanılırlar. Romantik ve sosyal kurallardan bağımsız olarak hareket ederler.

SOL TARAF ÇİZGİSİ DAHA YÜKSEK

Bu kişi ciddi bir ilişki kurmak için acele etmez ve mutluluğun sebebini sevgi olarak görmez. Kendileri için birini seçmeye karar verdiklerinde ise bu genellikle daha genç biri olacaktır. Seçim konusunda kendilerine çok güvenirler ve bağımsız kişilerdir.



