Partnerinizle el ele tutuşma şekliniz ilişkinizin sırlarını ortaya çıkartır!

Romantizm her ilişki için oldukça önemli bir detaydır. Bazı çiftler sevgilerini göstermek için romantik jestleri; bazıları ise dışarıdan romantik gelmese bile karşı tarafa sevgilerini çeşitli hareketler ile gösterirler. Bir çoğunuz için çok klişe olabilir ancak el ele tutuşmak en güzel sevgi göstergelerinden biridir. Üstelik insan davranışları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar el ele tutuşma şekillerinin ilişkinin anlamlandırılması üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. İşte sizler için el ele tutuşma şekillerine göre ilişki tiplerini araştırdık. Bu şekilde el ele tutuşmak ilişkinin temelinde sevgi, saygı ve şefkat olduğunu gösterir. Bu birliğin aslında tutkudan uzaklaştığını da belirtmemiz gerekir. Ayrıca, avuç içini aşağı bakacak şekilde yerleştirenin daha güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu, genellikle inisiyatif aldığını ve daha kararlı olduğunu ortaya koyuyor. İlişkinizde tam anlamıyla bir güven havası hakimdir. İlişkiniz oldukça sağlıklı sınırlar içerisinde sakin bir şekilde ilerliyor.

Bu el ele tutuşma şekli aslında tutkuyu ve iki insanın arasındaki güçlü bağı sembolize eder. Aslında bu tutma şeklinde iki tarafın ellerinin de sıkıca bağlı olması gerekir. Ellerden birinin çok gevşek kalması ne yazık ki iyiye işaret değildir ve tehlike çanlarının çalmasına neden olur. Sıkıca tutuşan eller aranızdaki tutkuyu ve aşkın göstergesidir. Birbirinize gerçekten çok aşıksınız ve bunu doruklarınıza kadar hissediyorsunuz. Hatta bu duygu patlaması gördüğün gibi el tutuşma şeklinize bile yansıyor. Birbirine kenetlenen parmaklar bağlılığınızın en somut göstergesidir. Çok sık gördüğümüz bir el ele tutuşma şekli olmasa da hiç azımsamayın. Çünkü bunu tercih eden çiftlerimizde var. Bu tür bir tutuşma aslında iki tarafında bağımsızlığına ve özgürlüğüne önem verdiğini gösterir. Bu tür çiftler birbirlerinin özel alanlarına ve mahremiyetine karşı saygılıdırlar. İki tarafında değişken ruh halleri olduğunu belirtmemiz gereki. Monotonluktan hoşlanmayan bir çiftsiniz ve yeni şeyler deneyimlemekten asla korkmazsınız. Bu nedenle herkesin kullandığı standart bir el ele tutuşma şeklini tercih etmenizi kimse beklemesin.