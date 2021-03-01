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Partnerinizle el ele tutuşma şekliniz ilişkinizin sırlarını ortaya çıkartır!

Seray Üstün Seray Üstün 01.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Partnerinizle el ele tutuşma şekliniz ilişkinizin sırlarını ortaya çıkartır!

Hayatınızda bir kez dahi aşık olduysanız sevdiğiniz kişinin elini tutarak yürümenin ne kadar harika bir his olduğunu bilirsiniz. Hele ki yağan yağmurun altında el ele yürümek sanıyoruz ki izlediğiniz bütün romantik dizi ve filmlerin tahtını sallar. Ancak daha önce hiç dikkat etmeseniz dahi küçük işaretler ilişkiniz hakkında büyük ipuçları verir. Bunlardan en önemlisi ise el ele tutuşma şeklinizdir.

Romantizm her ilişki için oldukça önemli bir detaydır. Bazı çiftler sevgilerini göstermek için romantik jestleri; bazıları ise dışarıdan romantik gelmese bile karşı tarafa sevgilerini çeşitli hareketler ile gösterirler. Bir çoğunuz için çok klişe olabilir ancak el ele tutuşmak en güzel sevgi göstergelerinden biridir. Üstelik insan davranışları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar el ele tutuşma şekillerinin ilişkinin anlamlandırılması üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. İşte sizler için el ele tutuşma şekillerine göre ilişki tiplerini araştırdık.

1

Bu şekilde el ele tutuşmak ilişkinin temelinde sevgi, saygı ve şefkat olduğunu gösterir. Bu birliğin aslında tutkudan uzaklaştığını da belirtmemiz gerekir. Ayrıca, avuç içini aşağı bakacak şekilde yerleştirenin daha güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu, genellikle inisiyatif aldığını ve daha kararlı olduğunu ortaya koyuyor. İlişkinizde tam anlamıyla bir güven havası hakimdir. İlişkiniz oldukça sağlıklı sınırlar içerisinde sakin bir şekilde ilerliyor.

2

Bu el ele tutuşma şekli aslında tutkuyu ve iki insanın arasındaki güçlü bağı sembolize eder. Aslında bu tutma şeklinde iki tarafın ellerinin de sıkıca bağlı olması gerekir. Ellerden birinin çok gevşek kalması ne yazık ki iyiye işaret değildir ve tehlike çanlarının çalmasına neden olur. Sıkıca tutuşan eller aranızdaki tutkuyu ve aşkın göstergesidir. Birbirinize gerçekten çok aşıksınız ve bunu doruklarınıza kadar hissediyorsunuz. Hatta bu duygu patlaması gördüğün gibi el tutuşma şeklinize bile yansıyor. Birbirine kenetlenen parmaklar bağlılığınızın en somut göstergesidir.

3

Çok sık gördüğümüz bir el ele tutuşma şekli olmasa da hiç azımsamayın. Çünkü bunu tercih eden çiftlerimizde var. Bu tür bir tutuşma aslında iki tarafında bağımsızlığına ve özgürlüğüne önem verdiğini gösterir. Bu tür çiftler birbirlerinin özel alanlarına ve mahremiyetine karşı saygılıdırlar. İki tarafında değişken ruh halleri olduğunu belirtmemiz gereki. Monotonluktan hoşlanmayan bir çiftsiniz ve yeni şeyler deneyimlemekten asla korkmazsınız. Bu nedenle herkesin kullandığı standart bir el ele tutuşma şeklini tercih etmenizi kimse beklemesin.

4

Bu el ele tutuşma şekli daha çok içerisinde sahiplenici bir tavır barındırır. Biraz sıkıntı bir ilişki sürecinden bahsetmek zorundayız. Çünkü bu ilişkiden iki tarafında sıkıldığı açık bir şekilde ortadadır. Aşk ile başlayan ilişkinizde şu an sadece şefkat ve bağlılık söz konusu olabilir. Zamanla duygularınızın azaldığını fark etseniz dahi bu ilişkiyi bitirmek istemediğiniz için daha sıkı tutunma eğilimi gösteriyorsunuz. Bu durum aşkınızı çok tutkulu ve hızlı bir şekilde yaşamanızdan kaynaklanıyor olabilir.

5

Oldukça gelenekselci bir tavrı olan bu hareket kimi zaman özel davetlerde ve resmi törenlerde tercih edilir. Ancak olağan durumlar dışında gündelik hayatta bu hareketin tercih edilmesi partnerinin koluna girenlerin korunma isteğinden kaynaklanabilir. İlişkinizde daha çok huzur ve güven arıyor olabilirsiniz. Hatta ilişkinizdeki bu güvensizlik hissini partnerinizin çözmesini beklediğinizi de belirtmeliyiz.

6

Bu el ele tutuşma şekli ilişkinin dinamikleri üzerinde yorum yapmayı daha kolay hale getirir. Çiftlerin aynı hızla yürümemesi ya da farklı hizalarda olmaları ilişkideki baskınlık derecelerini gösterir. Daha önden ilerleyen partner alışkın olduğundan daha hızlı kararlar almasını sağlamaya çalışır. Ayrıca ilişkideki rutinlerden sıkılmanın göstergesi de olabilir.

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