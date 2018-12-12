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Ağrı kesici verilerek gönderildi, hücresinde tek başına doğum yaptı

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

Avustralya'da doğum sancıları çekmesine rağmen, ağrı kesici verilerek gönderilen bir kadın mahkum hücresinde tek başına doğum yaptı. 11 Mart'ta dünyaya gelen bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı.

Ağrı kesici verilerek gönderildi, hücresinde tek başına doğum yaptı

Amy adlı kadının Batı Avustralya'nın tek kadın cezaevi olan Bandyup hapishanesindeki doğumuyla ilgili soruşturmanın raporu açıklandı.

Avustralya medyasının haberine göre, Ocak'ta mahkemeye çıkarılan Amy, kefalet koşullarını karşılayamadığı için bir süre nezarethanede tutuldu, hamileliğinin sekizinci ayında da yüksek güvenlikli bu hapishaneye gönderildi.

Amy 11 Mart akşamı, doğum sancılarının başladığını söyleyerek gardiyanlardan yardım istedi. Hemşireler, parasetamol verdikleri kadını hücresine geri gönderdi.

ANAHTARLARI TAŞIYAN GÖREVLİ BULUNAMADI

Bir saat sonra sancıları ağırlaşan Amy, yine yardım istedi ancak anahtarları taşıyan görevli bulunamadığı için bebeğini kimseden yardım almadan doğurmak zorunda kaldı. Hemşirelerin doğumdan beş dakika önce kapı arkasından kadına ne yapması gerektiğini söylediği belirtildi.

Aynı akşam hastaneye kaldırılan kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Soruşturma heyetinin başkanı Prof Neil Morgan, amaçlarının "21'nci yüzyılda bir Avustralya hapishanesinde, böyle üzücü, riskli ve aşağılayıcı bir olayın nasıl yaşanabildiğini anlamak olduğunu" söyledi.


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