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Avustralya'da beş CS:GO oyuncusu tutuklandı! Peki ama neden?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan beş CS:GO oyuncusu, Avustralya Victoria polisi tarafından tutuklandı. Eylül ayında mahkemeye çıkacak olan CS:GO oyuncularının suçlandıkları şey ise şikeden başka bir şey değil.

Avustralya'da beş CS:GO oyuncusu tutuklandı! Peki ama neden?

Counter Strike: Global Offansive dünya çapında çok yüksek bir trafiğe sahip. Öyle ki bildiğiniz üzere oyun bir e-spor unsuruna dahi döndü. Dünyanın birçok yerinde, binlerce dolar ödüllü CS:GO turnuvaları düzenlenmekte. Bu da oyunu iyi oynayan oyuncuların iştahını kabartıyor. Her gün oyunda daha iyi olmak ve iyi paralar kazanma hayaliyle yanıp tutuşan insanlar tanıyoruz. Ancak aralarında kolay yoldan para kazanmak isteyenler de var. Tıpkı Avustralya'daki beş oyuncu gibi.

CS:GO OYUNCULARI ŞİKEYE KARIŞTI

Avustralya'da CS:GO oynayan 20'li yaşlarında beş kişi, Avustralya Victoria polisi tarafından tutuklandı. E-Spor müsabakalarında boy gösteren beş kişinin tutuklanma nedeni ise bir yıl süren soruşturmaya dayanıyor. Avustralya polisi, bundan tam 1 yıl önce bir bahis kurumunda CS:GO ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna dair ihbarlar almaya başladı. İhbarların ardından soruşturma açan polis, 2019 yılında ESEA'nın (E-Sports Entertainment Association League) Mountain Dew Ligi'nde gerçekleştirilen e-spor maçlarını mercek altına aldı. Yapılan baskınların ve incelemelerin sonucunda beş CS:GO oyuncusunun şike yaptığı sonucuna ulaşıldı.

Avustralya'da beş CS GO oyuncusu tutuklandı

ŞİKEYLE 30 BİN DOLAR KAZANMIŞLAR

Aktarılan bilgilere göre, beş CS:GO oyuncusu kendi maçlarında karşı taraf kazanır bahisi oynadı ve bilerek karşı tarafa kaybetti. Böylece 30 bin dolar kazanan beş genç, komitelerden kaçsa da polisten kaçamadı. Gençler, CS:GO e-spor liginde şike yaptıkları iddiasıyla yargılanmak üzere tutuklandılar. Bir kişinin uyuşturucu bulunma suçuyla da yargılandığı davanın ilk duruşması ise eylül ayında görülecek. Dava sonucunda gençlerin 10 yıla kadar hapis cezası alması olası.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya, CSGO, Counter-Strike: Global Offensive, e-spor, ESEA, Mountain Dew Ligi,

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