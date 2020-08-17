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Avustralya'da korona yayan gemi için özür

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Avustralya'da Ruby Princess Cruise gemisi için yetkililer özür diledi. 2500'den fazla yolcu taşıyan geminin yolcuları mart ayında herhangi bir kontrol yapılmadan indirilmişti. Bu nedenle ülkede yeni bir salgın kümesi tetiklenmişti.

Avustralya'da korona yayan gemi için özür

Okyanusya üyesi Avustralya'dan koronavirüs salgınına dair resmi özür geldi.

Mart ayında yapılan bir hata ülkede Covid-19'un etkisini artırmıştı.

Cruise gemisi Ruby Princess'teki 2 bin 650 yolcu koronavirüs salgınının dünyaya yayıldığı günlerde hiçbir kontrol yapılmadan indirilmişti.

Gemiden inen yolcular en az 900 vaka ve 28 ölüme neden olduğu belirtiliyor. Bu sayılar Haziran ayına kadar Avustralya'daki en büyük koronavirüs salgını kümesinin Ruby Princess kaynaklı olduğuna işaret ediyor.

Yeni Zelanda'ya yapılan 11 günlük cruise gemisi seyahatinin ardından yolcular dönüşte hiçbir kontrole tabi tutulmadan serbest bırakılmıştı.

Gündelik yaşama karışan bu yolcular salgının ülkede yayılma hızını artırmıştı.

İhmalin ortaya çıkmasının ardından onlarca cruise gemisinin Avustralya'ya yanaşması yasaklanmıştı.

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