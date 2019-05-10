Tinder'dan tanıştığı üç kadına tecavüz etti, cezası belli oldu

Melbourne'un Moonee Ponds bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Hartland, 2014 ve 2016 yılları arasında Tinder'dan tanıştığı üç kadına tecavüz etti, birine ise cinsel saldırıda bulundu.

Kadınların şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve hakim karşısına çıkan Hartlan'a 11 yıl hapis cezası verildi.

'TINDER TECAVÜZCÜSÜ OLARAK ANILIYORDU'

Davaların başlamasının ardından ülkede adı 'Tinder tecavüzcüsü' olarak anılan Hartlan'ın tanıştığı kadınlara ilk önce romantik ve kibar davranarak duygusal yakınlık sağladığı, ilişkiye başladıktan birkaç ay sonra ise tecavüz ve taciz ettiği belirtildi.

KADINLARDAN BİRİ İNTİHAR ETTİ

Hartland'ın üç kadına kendi evlerinde tecavüz ettiği, dördüncü kadına ise bir otelde cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan kadının geçen Şubat'ta intihar ettiği belirtildi. Mahkeme kadının yakınlarına maddi tazminat ödendi.

'TACİZİ ANLATMAK İYİLEŞMENİN BİR PARÇASI'

Davanın hakimi Paul Higham, bu tip olayları anlatmanın önemini vurgulayarak kadınların 'Korkusuz, güçlü ve cesur olduklarını' vurguladı.