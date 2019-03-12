Mynet Trend

Yeni bir tür keşfedildi! Bilim dünyasında büyük heyecan

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Avustralya’da yapılan araştırmalardaki bulgular ışığında yeni bir dinozor türü keşfedildiği açıklandı.

Yeni bir tür keşfedildi! Bilim dünyasında büyük heyecan

Avustralya’nın Victoria eyaletinde yapılan araştırmalar sonucunda 125 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türüne ait fosiller keşfedildiği açıklandı.

New England Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan dinozor türünün yaşamış en küçük dinozor olduğu belirtildi.

Araştırmacılara göre Avustralya-Antarktika vadisinde yaşadığı düşünülen dinozor türünün kanguru büyüklüğünde olabileceği, olasılıkların gerçeğe dönüşmesi için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

190214121617-dinosaur-footprints-queensland-exlarge-169

Melbourne'nun güneydoğusunda bulunan 125 milyon yıllık kaya platformlarında tespit edilen türün araştırmacılara göre, bir zamanlar, bölgenin 4 bin kilometrelik bir volkan zincirinin doğusunda olduğu yoğun bir ormanlık vadide nesiller boyu yaşadığı belirtiliyor.

AW645914_01

Araştırmanın yazarı Dr. Matthew Herne, "Bu olağanüstü dünyanın fotoğraflarını, Victoria kıyılarında açığa çıkan kaya ve fosiller aracılığıyla çekiyoruz" dedi.

AW645914_02

Herne, keşfedilen bu yeni türe "Galleonosaurus Dorisae" adı verildiğini belirtti.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmışİdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Cinsel ilişkiyi engelleyen kızını öldürdü!Cinsel ilişkiyi engelleyen kızını öldürdü!
Ölümden saniyelerle böyle kurtulduÖlümden saniyelerle böyle kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya dinozor

En Çok Okunan Trend Haberler

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkiyi engelleyen kızını öldürdü!

Cinsel ilişkiyi engelleyen kızını öldürdü!

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

Havalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü

Havalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü

Tarihi Kanyon'da söylediği türkü sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor

Orada söylediği türkü hızla yayıldı

Polis memuru brandaya dolanan köpeği kurtardı

İzleyenleri duygulandıran görüntü

First lady dublör mü kullanıyor?

First lady dublör mü kullanıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.