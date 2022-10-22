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  4. Avustralya komedyen Celeste Barber’in yeni hedefi Bella Hadid’in çıplak plaj pozu oldu! “Onu geçtin”

Avustralya komedyen Celeste Barber’in yeni hedefi Bella Hadid’in çıplak plaj pozu oldu! “Onu geçtin”

22.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı komedyen Celeste Barber sosyal medya hesaplarından ünlülerin pozlarını ti’ye aldığı paylaşımları sayesinde ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada 9.3 milyon takipçisi bulunan fenomen ismin bu kez hedefinde ünlü model Bella Hadid vardı. Barber, Instagram hesabından Bella Hadid’in plajda çekilen çıplak pozunu yeniden canlandırdığı fotoğrafını paylaştı.

Avustralya komedyen Celeste Barber’in yeni hedefi Bella Hadid’in çıplak plaj pozu oldu! “Onu geçtin”

Avustralyalı komedyen Celeste Barber sahnede yaptığı stand-up gösterilerinin yanı sıra sosyal medyadan hayranlarıyla eğleceli parodiler paylaşıyor. Ünlü isimlerin Instagram paylaşımlarını kopyaladığı bir dizi fotoğraf yayınlayan ünlü ismin son hedefi güzel model Bella Hadid oldu. Tüm fotoğrafı neredeyse kaplayan büyük bir şapkayla ve belirli belirsiz bir iç çamaşırıyla plajda çekilen pozunu yayınlayan Bella Hadid’in eğlenceli versiyonunu Celeste Barber kendi hesabında canlandırdı.

“SİPARİŞLERİM VE TESLİM EDİLEN”

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Bella Hadid’in pozunu ve kendisinin canlandırdığı fotoğrafı yan yana koyan Barber gönderisine, “Siparişlerim ve teslim edilen” notunu ekledi. Barber’in 457 bin beğeni toplayan gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı sevilen ismin gönderisine, “Onu geçtin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Sen daha güzelsin” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Celeste Barber

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