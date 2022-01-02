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Ay Lav Yu filmi ile beğenileri toplamıştı! Sermiyan Midyat'ın eski aşkı bakın kim çıktı!

02.01.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Sermiyan Midyat, 2009 yapım yılı olan Ay Lav Yu filmi ile büyük çıkış yakalamıştı. Ay Lav Yu filmi ile birden fazla ödülün sahibi olan Sermiyan Midyat, kariyerinin yanı sıra zaman zaman özel hayatı ile de gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski aşkı bakın kim çıktı!

Ay Lav Yu filmi ile beğenileri toplamıştı! Sermiyan Midyat'ın eski aşkı bakın kim çıktı!

Ay Lav Yu filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Sermiyan Midyat aynı zamanda filmde 'İbrahim' rolüne hayat vermişti. Birçok sinema, dizi projesinde yer alan Sermiyan Midyat'ın eski aşkı bir zamanlar ekran önünde olan, tanınan biri çıktı. İşte detaylar...

SERMİYAN MİDYAT'IN ESKİ AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI!

Hükümet Kadın, Ay Lav Yu, Bir Baba Hindu gibi projelerle ekran önüne gelen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat meğer bir zamanlar, Big Brother Türkiye yarışmasına katılan Rezan Denizmen ile sevgiliymiş. Ünlü sunucu Asuman Krause'nin sunumunu üstlendiği Big Brother Türkiye programı 2015-2015 tarihleri arasında yayınlanmıştı.

Ay Lav Yu filmi ile beğenileri toplamıştı! Sermiyan Midyat'ın eski aşkı bakın kim çıktı!

REZAN DENİZMEN KİMDİR?

1978 İstanbul doğumlu Rezan Denizmen 43 yaşındadır. 28 Kasım 2015'te, başlayan Big Brother Türkiye yarışmasına katıldı ancak finale gidemeden elendi. Yurt dışına yerleşen Rezan Denizmen çeşitli film projelerinde yer alıyor.

Ay Lav Yu filmi ile beğenileri toplamıştı! Sermiyan Midyat'ın eski aşkı bakın kim çıktı!

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Sermiyan Midyat
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