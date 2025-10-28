Mynet Trend

Ayaklarını uzatıp sere serpe yayıldı! Meclisi karıştıran fotoğraf: Tırnaklarını kestiren Peru milletvekili Vásquez'e tepki yağdı

Peru Cumhuriyeti milletvekili Lucinda Vásquez'in, danışmanlarından birinden çalışma saatleri içinde ayak tırnaklarını kesmesini ve yemeğini hazırlamasını istediği iddia edilen görüntüler viral oldu. Tartışmalara yol açan ve sosyal medyada tepki toplayan fotoğrafta, Vásquez akrabası ve çalışanı olan Edwar Rengifo, görevleri dışında ev işleri yaparken görüldü. Milletvekiline ceza uygulanması isteniyor.

Hazar Gönüllü

Peru Cumhuriyeti Kongre üyesi Lucinda Vásquez, iddiaya göre kendi kongre ofisinde danışmanına pedikür yaptırdı. Vásquez'in çalışanını küçük düşürdüğü öne sürülerek tepki gösterildi.

AKILALMAZ BİR İDDİA DAHA

Vásquez'in ayrıca danışmanlarını mesai saatleri içinde evine yemek pişirmeye gönderdiği, maaşlarını da devlet parasından ödediği iddia edildi.

"PERULULARIN PARASI BÖYLE HEBA OLUYOR"

Sosyal medyada Vásquez'in yetkinin kötüye kullanılması ve zimmetine para geçirme suçları işlediği belirtilerek "Peruluların parası böyle heba oluyor! Utanmaz Kongre Üyesi!" gibi tepkiler geldi.

KONGRE BAŞKANI KINAYIP YAPTIRIM İSTEDİ

Peru Kongresi Başkanı Fernando Rospigliosi de milletvekili Lucinda Vásquez'in ofisinde danışmanına ayak tırnaklarını kestirmesini kınadı ve yaptırım talep etti.

"BU AŞAĞILAMADIR, CEZALANDIRILSIN"

Rospigliosi, Kongre çalışanlarının “görevleri olmayan” bu tür bir işte çalıştırılmasının “bir aşağılama” olduğunu söyledi. Rospigliosi, Parlamento Etik Komitesi'nden Vásquez'i cezalandırmasını talep etti.

