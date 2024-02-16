'Ayaküstü çok flörtleşiyorum' dedi! Sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı: 'Hoşlanmadığım zaman cilve şov'

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında erkeklere seslenen dijital içerik üreticisi Nana Hera isimli bir kadın, kadınların gerçekten karşı cinsten hoşlandığında erkeklerin zannettiğinin aksine daha soğuk durduğunu dile getirdi. Yapısını flörtöz olarak tanımlayan Hera, "Ayaküstü çok flörtleşiyorum, flörtöz bir insanım yapım böyle ne yapabilirim. Bu konuyla ilgili yapacak bir şeyim yok" dedi.

Erkeklere seslenen Hera gerçekten bir kişiden hoşlandığında daha ketum olduğunu dile getirerek, "Sıkıntı şu ciddiye alan çıkıyor. Bayağı bir problem çünkü ben gerçekten senden hoşlansam ketum, suskun, durgun. Ama çok hoşlanmadığım zaman bikbik, çıkçık, cilve şov. O yüzden bunu siz de bilin erkekler artık, yani biz çok hoşlandığımız zaman salağa dönüyoruz, çok konuşamıyoruz" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yorum yağmuruna tutarken Hera'nın paylaşımına hak verenler kadar vermeyenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kadınlar karmaşık dediğimizde bir de sinirleniyorlar" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bir kez de dümdüz olsanız ya" yorumunu ekledi.







