Ayberk Pekcan kimdir, aslen nereli? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir?

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağırısı şikayetiyle gittiği hastanede hasta olduğunu öğrendi. Gelişme sonrası sevilen oyuncunun hastalığı merak edildi. Peki Ayberk Pekcan kimdir, hastalığı nedir?

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970, Mersin doğumlu Ayberk Pekcan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirmiştir. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başlayan isim; Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde yer almıştır.

2010 senesinde başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller almıştır. 2012 senesinde gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

AYBERK PEKCAN HASTALIĞI NEDİR?

51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını belirten oyuncu, kemoterapiye başladığını açıkladı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

AYBERK PEKCAN ROL ALDIĞI FİLMLER

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

AYBERK PEKCAN ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Yarım Elma (2002)

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

Bayanlar Baylar (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa



