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Ayberk Pekcan kimdir, aslen nereli? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir?

24.10.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'ın hayatı merak ediliyor. Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağırısı şikayetiyle gittiği hastanede hasta olduğunu öğrendi. Peki Ayberk Pekcan kimdir, aslen nereli? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir? İşte merak edilenler...

Ayberk Pekcan kimdir, aslen nereli? Ayberk Pekcan'ın hastalığı nedir?

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağırısı şikayetiyle gittiği hastanede hasta olduğunu öğrendi. Gelişme sonrası sevilen oyuncunun hastalığı merak edildi. Peki Ayberk Pekcan kimdir, hastalığı nedir?

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

22 Mayıs 1970, Mersin doğumlu Ayberk Pekcan, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirmiştir. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başlayan isim; Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde yer almıştır.

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2010 senesinde başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller almıştır. 2012 senesinde gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

AYBERK PEKCAN HASTALIĞI NEDİR?

51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını belirten oyuncu, kemoterapiye başladığını açıkladı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

AYBERK PEKCAN ROL ALDIĞI FİLMLER

Mustang (2015) - Erol
Kış Uykusu (2014) - Hidayet
Neredesin Firuze (2003) - Pislik
Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı
Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki
Aşk ve Devrim (2011) - Pala
Saç (2010) - Hamdi
Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

AYBERK PEKCAN ROL ALDIĞI DİZİLER

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey
Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo
Yaprak Dökümü (2007) - Talat
Yarım Elma (2002)
Poyraz Karayel (2014)
Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin
Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım
Sırlar Dünyası (2002) - Muammer
Bayanlar Baylar (2002)
Tatlı Hayat (2001)
Çiçek Taksi (1995) - Talat
Körfez Ateşi (2005) - Esat
Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı
Emanet ve İhanet (2004) - Ali
Dağlar Dağımdır (2005)
Türkü Filmi (2004)
Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)
Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent
Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor
Parmak İzi (2003)
Kampüsistan (2003)
Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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