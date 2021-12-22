MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli? Cinsiyet değişimi ile çok konuşulan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında?

Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli? Cinsiyet değişimi ile çok konuşulan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında?

22.12.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesinin ardından son haliyle gündem oldu. Pek çok projede rol alan başarılı oyuncu aldığı karar sonrası operasyona girmişti. Peki, Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli? Cinsiyet değişimi ile çok konuşulan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında?

İlişki Durumu Karışık, Her Şey Yolunda Merkez gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Aybike Esin Tumluer, son olarak cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası gündem oldu. Son hali merak edilen ünlü oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki Aybike Esin Tumluer kimdir?

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Aybike Esin Tumluer, 1988 senesinde dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmasının ardından İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi almıştır.

2017 senesinde vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' isimli Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer almıştır. ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat vermiştir.

İki sene önce cinsiyet değiştirmiş olan Aybike Esin Tumluer, daha sonra Atlas Karan Tumluer ismini almıştır.

İşte Tumluer'in son hali:

Aybike-Esin-Tumluer


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Dizi aşkı gerçek oldu! "Farklı bir boyuta geçtik"Dizi aşkı gerçek oldu! "Farklı bir boyuta geçtik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Memura ek zamla ilgili kritik toplantı

Duayen yatırımcı Mobius'ten TL yorumu

Duayen yatırımcı Mobius'ten TL yorumu

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

Kovulduktan sonra İstanbul'u terk etti! İşte son hali

Kovulduktan sonra İstanbul'u terk etti! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.