Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli? Cinsiyet değişimi ile çok konuşulan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında?

İlişki Durumu Karışık, Her Şey Yolunda Merkez gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Aybike Esin Tumluer, son olarak cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası gündem oldu. Son hali merak edilen ünlü oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki Aybike Esin Tumluer kimdir?

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Aybike Esin Tumluer, 1988 senesinde dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmasının ardından İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi almıştır.

2017 senesinde vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' isimli Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer almıştır. ‘Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat vermiştir.

İki sene önce cinsiyet değiştirmiş olan Aybike Esin Tumluer, daha sonra Atlas Karan Tumluer ismini almıştır.

İşte Tumluer'in son hali:



