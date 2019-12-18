Aybüke Pusat dostu Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç'la birlikte mi?

Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın olduğu Her Yerde Sen adlı dizide, hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin, gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edildi. Birkaç hafta önce ise havaalanında çekilmiş bir fotoğraf, bu iddiaları güçlendirdi.

Pusat ve Andıç’ın birlikte tatile çıkması ve ortaya çıkan görüntüler sonucu, Aybüke ile çok yakın arkadaş olan Furkan’ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz, Pusat’a tavır aldı ve sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç 2018’de ayrılmıştı.

Çıkan dedikoduları hiç duymadığını söyleyen ve şaşkın olduğunu belirten Aybüke Pusat, iddialar hakkında ilk kez konuştu ve “Furkan çok yakın arkadaşım, bir ilişkimiz yok. Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik” dedi.

Yeni yılda da Afrika’da olacağını söyleyen Pusat, “Ne kadar uzak o kadar iyi” dedi. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek ile ilgili soruya ise “Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir” diye cevap verdi.

