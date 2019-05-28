Aybüke Pusat ekranlara geri dönüyor!

Haziranda FOX’ta ekrana gelecek olan 'Her Yerde Sen'de Aybüke Pusat, sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Pusat dizide, gözü kara ve hakkını yedirmeyen yılmaz savaşçı Selin Sever karakterine hayat verecek. Sempatik, coşkulu, sevecen bir genç kız olan Selin, aynı zamanda dikbaşlı ve dobradır. Yerine göre hanım, yerine göre de gözü hiç bir şeyi görmez. Aklı, kalbi, evi, odası dağınık olan Selin, bir anda herkesin hayatını altüst eden Demir’le en büyük savaşını verecektir.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer’in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı 'Her Yerde Sen'in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.





