Aybüke Pusat planlarını erteledi

Pusat, yüzü olduğu markanın Instagram'da gerçekleşen canlı yayınında, yeni reklam filmini sevenleriyle izledi. Karantina dönemini kasabada geçirdiğini belirten oyuncu, “Tatil planlarım iptal oldu. Kopenhag'da alacağım eğitim ve Afrika'da yapmak istediğim safariyi erteledim” dedi.

Aybüke Pusat, Netflix için hazırlanmakta olan 50 metrekare isimli dizide rol alacaktı. Dizininm Mart ayında yapılan çekimleri durdurulmuştu. Dizi henüz tamamlanamadı ve ne zaman yeniden sete çıkılacağı da merak ediliyor.

