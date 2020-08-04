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Aybüke Pusatlı yeni imajını görücüye çıkarttı! Kısacık saçlarıyla tarzını değiştirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Fox TV’de yayınlanan “Her Yerde Sen” dizisinden sonra ekranlara bir süre ara veren güzel oyuncu Aybüke Pusat saç modelini değiştirdi. Omuzlarında olan saçlarını bir anda kısacık kestiren Pusatlı tarzını yeniledi. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aybüke Pusatlı yeni imajını görücüye çıkarttı! Kısacık saçlarıyla tarzını değiştirdi!

Yaz aylarında imajında ferahlık yaratmak isteyen Aybüke Pusat oldukça köklü bir değişikliğe imza attı. Güzel oyuncunun doğal hali takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.
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Köpeği Fondip ile sahil kenarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aybüke Pusat yeni saç modeli ve bikinili haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.
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Yeni imajına kötü yorum yapanlara inat fotoğrafın altına “saçlarım semt modeli” notunu düşen Aybüke Pusat, tatilin tadını çıkarttı.
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Bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Her Yerde Sen dizisindeki partneri Furkan Andıç’ın Aybüke Pusat'a yorumu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Furkan Andıç’ın füze emojisi koyarak yaptığı “fiyu” yorumu binlerce yorum aldı.

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