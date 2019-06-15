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Ayça Ayşin Turan Çukur'a transfer oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 15.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Hakan: Muhafız dizisindeki cesur sahneleriyle izleyicinin dikkatini çeken Ayça Ayşin Turan Çukur dizisine transfer oldu! Çukur'un yeni sezonunda güzel oyuncu diziye dahil olacak.

Ayça Ayşin Turan Çukur'a transfer oldu!

Her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başaran Çukur dizisinin yeni sezonuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Efsane dizi Çukur'un sezon finaline doğru, Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'de diziden çıkarak sevenlerini üzmüştü. Dilan Çiçek'in Çukur'dan ayrılması üzerine Hakan: Muhafız dizisinden Çukur'a bir transfer gerçekleşti.

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Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisiyle bir süredir dijital platformda kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan, yeni sezonda Çukur'da yer alacak.

Güzel oyuncu, sezonun ilgiyle izlenen ‘Çukur’ dizisinde dahil olacak. İnternethaber'in iddiasına göre; başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil’in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, böylelikle geçen sezon diziye veda eden Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçmiş olacak.


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