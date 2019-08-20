Ayça Ayşin Turan'dan tatil pozu!

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan Ayça Ayşin Turan'ın yaz tatili devam ediyor. Güzel oyuncu bu tatilde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Turan'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bu arada Hakan Muhafız'a yayınlanan ikinci sezonunda veda eden Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi merak konusu oldu. Hayranları güzel oyuncunun hangi rolle döneceği konusunda oldukça heyecanlanıyor. Ayça Ayşin Turan'ın Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor.

