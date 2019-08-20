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Ayça Ayşin Turan'dan tatil pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

Ayça Ayşin Turan'ın tatil pozu dikkat çekti. Güzel oyuncunun fotoğrafına Instagram'da beğeni yağdı.

Ayça Ayşin Turan'dan tatil pozu!

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan Ayça Ayşin Turan'ın yaz tatili devam ediyor. Güzel oyuncu bu tatilde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Turan'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Bu arada Hakan Muhafız'a yayınlanan ikinci sezonunda veda eden Ayça Ayşin Turan'ın yeni projesi merak konusu oldu. Hayranları güzel oyuncunun hangi rolle döneceği konusunda oldukça heyecanlanıyor. Ayça Ayşin Turan'ın Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Hakan: Muhafız

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