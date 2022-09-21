YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

19.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yemeklerde ve salatalarda sıkça kullanılan yağlardan biri olan mısır yağı, mutfaktaki en büyük yardımcınız olabilir. Hem faydalı ve hem lezzetli olan mısır yağını satın almadan önce en kalitelisini araştırıp bulmak gerekir. Sizler için en iyi mısır yağı markalarını bir araya getirdik. "Mısır yağının faydaları nedir?" ve "Mısır yağı nerelerde kullanılır?" gibi soruların yanıtlarını bulacağınız bu ürünlere mutlaka bakmalısınız.

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

İçindekiler

  • 1. Kaliteden ödün vermeyenlere: Komili Mısır Yağı 1 L Pet Şişe
  • 2. Kalitesiyle öne çıkan: Yonca Mısırözü Yağı Pet 5 L
  • İndirim yağmuru! Modadan elektroniğe binlerce üründeki fırsatları keşfedin, en uygun fiyata almanın keyfini yaşayın!
  • 3. Hafif ve lezzetli: Sırma Mısır Özü Yağı 1 L
  • 4. Hafifliğiyle sıkça tercih edilen: Kristal Mısırözü Yağ Pet 5 L
  • 5. Salatalara çok yakışan: ORUÇOĞLU Mısırözü 2 L
  • 6. Hem bereketli hem uygun fiyatlı: Zade Mısır Yağı 5 Litre Pet Şişe Koli Dörtlü Set
  • 7. Kızartmaların vazgeçilmezi: Evin 5 L Mısır Yağı
  • 8. Sağlık dolu yemekler için: OLİN Mısır Yağı 5 L
  • 9. Ekonomik oluşuyla öne çıkan: AYSAN Mısır Yağı 5 L
  • 10. Sıcak yemeklerin vazgeçilmezi: Kırlangıç Mısır Yağı 2 L

Isıya dayanıklı, oksidite olmayan ve yanmayan bir ürün olan mısır yağı, yemeklerin daha leziz olmasını sağlıyor. "Mısır yağı ne için kullanılır?" ve "Mısır yağı ne işe yarar?" sorularını hemen yanıtlayalım: Mısır yağı, genelde sıcak yemeklerin ve kızartmaların yapımında lezzet vermek için kullanılıyor. Soğuk tüketilen yemekler için pek uygun olmuyor. Sizlere "Mısır yağı en ucuz nerede?" sorusunu araştırdık. Gelin, en ucuz mısır yağlarını birlikte inceleyelim.

1. Kaliteden ödün vermeyenlere: Komili Mısır Yağı 1 L Pet Şişe

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sıcak yemeklerin ve salataların vazgeçilmezi olan mısır yağı, her mutfakta harikalar yaratıyor. Lezzetli ve bir o kadar da hafif olan Komili Mısır Yağı 1 L Pet Şişe, hem ergonomik olması hem lezzeti ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Miktar açısından gayet yeterli olan ürün, düzenli tüketildiğinde cilde parlaklık ve yumuşaklık sağlıyor. Hücre yenileme özelliği olan mısır yağının cilde faydaları saymakla bitmiyor. İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde ürün, cilde gerginlik veriyor. Günlük kullanımda yemeklerinizin vazgeçilmez parçası olan bu yağı tüketerek hem lezzetli yemekler yiyip hem cildinize fayda sağlamak istemez misiniz?

Ürünü İncele

2. Kalitesiyle öne çıkan: Yonca Mısırözü Yağı Pet 5 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Piyasada bulunan ve en çok karıştırılan yağlar, ayçiçek ve mısır yağı olarak biliniyor. "Mısır yağı mı, ayçiçek yağı mı?" karşılaştırması yapacak olursak: Ayçiçek yağı, %66 oranında doymamış yağ içerirken; mısır yağı, %56 oranında çoklu doymuş yağ içeriyor. Hamilelikte, mide problemi yaşayanlarda ve kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerde mısır yağı kullanımının ölçülü olması gerektiği söyleniyor. Yonca Mısırözü Yağı Pet 5 L ile ölçüyü kaçırmadan birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerin kapıları sizler için aralanıyor. "Hem lezzetli yemekler yapayım hem kaliteli yağ alayım." diyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

İndirim yağmuru! Modadan elektroniğe binlerce üründeki fırsatları keşfedin, en uygun fiyata almanın keyfini yaşayın!

Akıllı telefonlarda özel fiyatlar!

Trendyol Collection'ın sınırlı sayıdaki yeni sezon tasarım ürünlerini keşfedin

Şıklığınızı pekiştirecek ayakkabı ve çantalarda dev fırsat

Gamerlar buraya! Aradığınız her şey Gaming Week haftasına özel en uygun fiyata

Kullananların öve öve bitiremediği o robot süpürgedeki indirim kaçırmayın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Hafif ve lezzetli: Sırma Mısır Özü Yağı 1 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Doğal mineral yönünden zengin olan Sırma Mısır Özü Yağı 1 L, mısırdan elde edilen özlerden oluşuyor. Lif ve protein açısından oldukça zengin olan yağ; aynı zamanda cilde, gözlere ve iç organlara fayda sağlıyor. Çok amaçlı olarak kullanılan ürün, özellikle gebelik dönemine hazırlanan anne adaylarına öneriliyor. Hafif ve lezzetli olması ile kullanıcıların beğenisini kazanan ürün, uygun fiyatı sayesinde sıkça tercih ediliyor. Kızartmalar ve sıcak yemekler için kaliteli bir mısır yağı arıyorsanız bu ürüne göz atmanızı öneriyoruz.

Ürünü İncele

4. Hafifliğiyle sıkça tercih edilen: Kristal Mısırözü Yağ Pet 5 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Mısır yağının ölçülü tüketildiği takdirde kalp dostu olduğunu biliyor musunuz? Bir kaşıkta sadece 40-45 kalori olan mısır yağının faydaları arasında sindirim sistemini olumlu etkilemesi de yer alıyor. Kalitesi ile öne çıkan Kristal Mısırözü Yağ Pet 5 L, hem tadı hem damakta bıraktığı lezzet ile âdeta başınızı döndürüyor. Özellikle salata soslarında sıkça kullanılan ürün, 5 litre oluşu ile uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hem uygun fiyatlı hem bereketli bir mısır yağı önerisi arıyorsanız bu ürünü denemenizde fayda var.

Ürünü İncele

5. Salatalara çok yakışan: ORUÇOĞLU Mısırözü 2 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Hem lif hem protein oranı oldukça yüksek olan mısır yağı, mısırın taneciklerinden çıkarılarak sıvı forma getiriliyor. 235 derece gibi yüksek bir ısıya okside olmadan dayanan ORUÇOĞLU Mısırözü 2 L, genelde kızartmalar için kullanılıyor. Aynı zamanda salata soslarının vazgeçilmezi olan ürün, tat ve kıvamı ile öne çıkıyor. Özellikle mayonez ve margarin yapımında da kullanılan mısır yağı, gıda sektörünün dışında da kullanılabiliyor. Mısır yağı üreticileri arasında güvenilir olan marka kalitesiyle dikkat çekiyor. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Hem bereketli hem uygun fiyatlı: Zade Mısır Yağı 5 Litre Pet Şişe Koli Dörtlü Set

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Mısır tanelerinin özel solüsyonlarla ve aletlerle ezilip yağ hâline getirilerek sofralarınıza konuk olduğunu biliyor muydunuz? Bu yöntemle hazırlanıp şişelenen Zade Mısır Yağı 5 Litre Pet Şişe Koli Dörtlü Set, hem vücudunuz için gerekli olan mineral ve vitaminleri sağlıyor hem dinç görünmenize yardımcı oluyor. Set hâlinde satılan ürün, yemek sektöründe çalışan işletmelerin sıkça satın aldığı ürünler arasında yer alıyor. Uzun süreli yağ ihtiyacını giderirken aynı zamanda yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Hem bereketli hem uygun fiyatlı mısır yağı arıyorsanız bu ürünü satın alabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Kızartmaların vazgeçilmezi: Evin 5 L Mısır Yağı

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

E vitamini ve antioksidan bakımından oldukça zengin olan mısır yağının faydaları saymakla bitmiyor. Bağışıklık fonksiyonunu arttıran ve antioksidan özelliği bulunduran mısır yağı, sağlık dostu olması ile biliniyor. Evin 5 L Mısır Yağı, 5 litrelik plastik şişede satıldığı için uzun süreli kullanım sağlıyor. Kızartmalarda ve soslarda sıkça tercih edilen ürün, hafif lezzeti ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kalitesi ile kendini kanıtlayan marka, pasta ve tatlı tariflerinde de ürünün kullanılabileceğini öneriyor. Ürünü inceledikten sonra güvenli şekilde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Sağlık dolu yemekler için: OLİN Mısır Yağı 5 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Güçlü ve parlak saçlar isteyen kişiler burada mı? Öyleyse sizi yemeklerinizde içeriğinde linoleik asit bulunan mısır yağını tercih etmeye davet ediyoruz. OLİN Mısır Yağı 5 L; içinde bulunan özel madde sayesinde hem saçı güçlendiriyor hem ciltte gerginlik, parlaklık ve aydınlanma sağlıyor. Hamilelik döneminde süt artırıcı özelliğe sahip mısır yağı, kalitesi ve ekonomik oluşu ile en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Ürünü İncele

9. Ekonomik oluşuyla öne çıkan: AYSAN Mısır Yağı 5 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Çoğunlukla gıda sektöründe kullanılan mısır yağı, farklı sektörlerde de sıkça tercih ediliyor. Örneğin, sabun ve kremlerde cilt gençleştirici ve besleyici özelliği sayesinde mısır yağları kullanılıyor. Gıda sektöründe ise ısıya dayanıklı ve sağlıklı olmasından dolayı sıcak yemeklerde olmazsa olmaz ürünlerden biri oluyor. AYSAN Mısır Yağı 5 L, teneke kutuda olduğu için sağlam ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Hafif lezzeti ve ekonomik oluşu ile kullanıcılar tarafından satın alınıyor. Mutfakta eşsiz tarifler hazırlamak istiyorsanız bu ürüne şans vermenizi kesinlikle öneriyoruz.

Ürünü İncele

10. Sıcak yemeklerin vazgeçilmezi: Kırlangıç Mısır Yağı 2 L

Ayçiçek yağı tüketmek istemeyenler için hem uygun fiyatlı hem sağlıklı en iyi mısır yağları

Sebze ve etlerle kavrulduğunda inanılmaz güzel lezzet veren yağların başında mısır yağı geliyor. Sıcak yemeklerinizin vazgeçilmezi ve yemeği harmanlayıp pişirmenize yardımcı olan Kırlangıç Mısır Yağı 2 L, farklı farklı tatların kapısını aralamanıza olanak tanıyor. 235 dereceye kadar yanmayan ve %56 oranında doymuş yağ içeren sağlıklı mısır yağı, aynı zamanda omega 3 yağ asitlerini de yoğun şekilde bünyesinde barındırıyor. Kolesterol oranını dengelemek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için mısır yağı kullanmak istiyorsanız bu ürünü deneyerek yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes tarifini isteyecek: Nefis mantar kurabiye tarifiHerkes tarifini isteyecek: Nefis mantar kurabiye tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
ayçiçek yağı Mısır yağ sirkeli su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Tümünü Gör
Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı bütçe dostu kemerlerle stilinize hava katın!

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı bütçe dostu kemerlerle stilinize hava katın!

TikTok'ta viral olan herkesin almak istediği en trend ürünler

TikTok'ta viral olan herkesin almak istediği en trend ürünler

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Tümünü Gör
Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Omurganızı destekleyerek yaşam kalitenizi yükselten ortopedik oturma minderleri

Omurganızı destekleyerek yaşam kalitenizi yükselten ortopedik oturma minderleri

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Herkes tarifini isteyecek: Nefis mantar kurabiye tarifi! Mantar kurabiye nasıl yapılır?

Herkes tarifini isteyecek: Nefis mantar kurabiye tarifi

Browni kek tarifi: Bol çikolatalı browni kek nasıl yapılır?

Browni kek tarifi: Bol çikolatalı browni kek nasıl yapılır?

Fırında patates püresi tarifi: Fırında patates püresi nasıl yapılır?

Tam kıvamında fırında patates püresi nasıl yapılır?

Kraliçe Elizabeth'in özel omlet tarifi! Sıra dışı olan bu tarif kraliçelere özel

Kraliçe Elizabeth'in özel omlet tarifi! Malzemeler şaşırtıcı

Normal süt içmek istemeyenlerin bir numaralı tercihi en iyi Hindistan cevizi sütleri

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Masterchef yağlama tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef yağlama tarifi! Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.