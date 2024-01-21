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  4. "Ayda 100 bin dolar kazanıyorum" demişti! Merve Taşkın arkadaşının ağzından dolarları yedi

"Ayda 100 bin dolar kazanıyorum" demişti! Merve Taşkın arkadaşının ağzından dolarları yedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 10:55 | Son Güncelleme:
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Bali'ye giden ve 4 ayda yapamayıp geri dönen sosyal medya fenomeni doğum gününü kutladı. Aylık kazancıyla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın dolar kaplı pastasındaki şekerden yapılan dolarları arkadaşıyla birlikte yediği anları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. "Ben ayda 100 bin dolar kazanarak geçinemiyorum, geçinebilmek için ayda minumum 1 milyon dolara ihtiyacım var" diyen Taşkın ülkeyi terk etmişi ama yapamayınca da geri dönmüştü.

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"Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek" diyen Merve Taşkın'ın doğum günü pastası da dikkat çekti. Dolarla kaplı pastayı paylaşan fenomen pastadaki şekerden yapılan dolarları ağzını attı.

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Arkadaşıyla dudak dudağa dolarları yiyen fenomen yine adından söz ettirdi.


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Merve Taşkın sosyal medya
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