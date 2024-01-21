"Ayda 100 bin dolar kazanıyorum" demişti! Merve Taşkın arkadaşının ağzından dolarları yedi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. "Ben ayda 100 bin dolar kazanarak geçinemiyorum, geçinebilmek için ayda minumum 1 milyon dolara ihtiyacım var" diyen Taşkın ülkeyi terk etmişi ama yapamayınca da geri dönmüştü.

"Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek" diyen Merve Taşkın'ın doğum günü pastası da dikkat çekti. Dolarla kaplı pastayı paylaşan fenomen pastadaki şekerden yapılan dolarları ağzını attı.



Arkadaşıyla dudak dudağa dolarları yiyen fenomen yine adından söz ettirdi.







