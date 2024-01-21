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Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi! Survivor All Star'da mavi takımdan kırmızı takıma o isim geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'da her bölüm farklı bir heyecan yaşanıyor. Acun Ilıcalı yine acil durum konseyini topladı ve aldıkları kararı duyurdu. Acun Ilıcalı "Mavi takımdan kırmızı takıma gidecek isim; Yunus Emre" dedi.

Acun Ilıcalı'dan acil durum konseyi! Survivor All Star'da mavi takımdan kırmızı takıma o isim geçti

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ederken bir yanda da kavgalar ve kaoslar sürüyor. Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı yeni kararını açıkladı.

Ilıcalı "Şu an için yüksek dozda bir değişikliğe gerek yok seyircimizin Turabi ve Nagihan ile açıkcası paralel görüşleri var o da şu; mavi takımdan iyi bir yarışmacının kırmızı takıma geçmesini istiyorlar. Düşündük dedik ki bu öyle bir yarışmacı olsun ki; onun değişimi bütün dengeleri değiştirsin..." dedi.

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Acun Ilıcalı devamında ise "Bunu tek yarışmacıyla yapabilir miyiz diye düşündük... Mavi takımdan kırmızı takıma gidecek isim; Yunus Emre" deyince alkış koptu.

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Yunus Emre "Herkesle omuz omuza mücadele edebilirim, heyecanlıyım yeni takımımla destan yazmak istiyorum hayırlısı olsun" dedi.

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Acun Ilıcalı kırmızı takımdan da mavi takıma ise Berna geçti. Yarışmacılar Berna'ya "İstediğin oldu" yorumlarında bulundu.

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