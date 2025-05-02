Ayda 16 gün çalışıyor ama çok iyi kazanıyor! Mesleğini duyanlar işini bırakmak istiyor

Bir uçuş görevlisi, yarı zamanlı çalışmasına rağmen aylık kazancını açıkladıktan sonra sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde yaşayan Josette, 14 yıldır Southwest Airlines'da kabin ekibi olarak çalışıyor. @josette_nicole adlı hesabından kazancını yayınlayınca gündem oldu.

150 SAAT ÇALIŞIYOR

Profilinde yayınladığı videoda, Josette, 150 saat ve 16 gün çalışma karşılığında 9.980,66 dolar kazandığını açıkladı. Genç kadın, "Ayda yaklaşık 150 saat çalışıyorum. Maaş, burada ne kadar süredir bulunduğunuza ve kaç saat çalıştığınıza bağlı olarak değişiyor." yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı aldığı maaşı duyunca şoke oldu. Kendisinin bir uçuş görevlisi olduğunu iddia eden bir kullanıcı şu soruyu sordu: "150 saat nasıl? Benim ülkemde 100'ün üzerine çıkmanıza bile nadiren izin verilir, 150'den bahsetmiyorum bile?? Biz genellikle 80'de maksimuma ulaşırız."

Bazıları ise kariyer değiştirmeyi bile düşündü. "Görünüşe göre uçuş görevlisi olmak için üniversiteyi bırakacağım," yorumları geldi.