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Aydan Taş doğum gününü kutladı: 40 yaşına girdim

25.02.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yıldızı parlayan Aydan Taş, yeni yaşını dostları ile kutladı. Doğum günü partisinin çıkışında muhabirler ile sohbet eden Aydan Taş, "Arkadaşlarım sürpriz yapmışlar ve bunu söylemekten kaçınmıyorum; bugün 40 yaşına girdim" dedi.

Aydan Taş doğum gününü kutladı: 40 yaşına girdim

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk ekibinde yer alan ünlü oyuncu Aydan Taş, geçtiğimiz akşam doğum gününü kutladı. Ebru Şahin, Büşra Pekin, Mert Fırat ve İdil Fırat, Aydan Taş'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

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"40 YAŞINA GİRDİM"

Gece sonunda mekandan arkadaşı Büşra Pekin ile çıkan Aydan Taş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Doğum günü için kendisine sürpriz yapıldığını söyleyen Aydan Taş, şu ifadeleri kullandı:
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"Bu gece için herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sürpriz yapmışlar ve bunu söylemekten kaçınmıyorum; bugün 40 yaşına girdim."

Büşra Pekin de "Dilber Ay'ı oynadık, biliyorsunuz rol için her şey mübah. Çekimler Adana'da oldu, orası hiç kolay olmadı." şeklinde konuştu.


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Aydan Taş
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