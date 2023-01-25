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Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber! Yeniden kansere yakalandı

25.01.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber geldi. 86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını açıkladı.

Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzen haber! Yeniden kansere yakalandı

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kansere yakalandığını açıkladı. "15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti" diyen Akbaş, "10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Umarım tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim" diye konuştu.

Akbaş sosyal medyadaki hesabından şunları ifade etti:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler"

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