Aydın’da jeotermal santraline karşı direnen köylülere biber gazlı müdahale!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, satın alınan 31 dönümlük araziyi tel örgülerle çevirmek için 3 Aralık’ta çalışmalara başladı.

Bunun üzerine köylüler bölgeye giderek işçilere engel olmak istedi.

Olay yerine gönderilen jandarma, köylülere müdahale ederken dün gece tel örgüler tamamlandı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Köylüler, bu sabah araziye gidince tel örgüleri gördü. Jandarma, yaklaşık 150 kişilik grup üzerilerine yürüyünce biber gazı sıktı.

Köylüler, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne sürüyor.

Biber gazlı müdahaleye köylüler, "Yazıklar olsun, ayıp be" diye tepki gösterdi. Mahalle halkı, vali ile görüşmek istediklerini ve gelmeden ayrılmayacaklarını söyledi.

"DEFOLUN GİDİN TOPRAKLARIMIZDAN"

Bölgede bulunan çocuklar da duruma "İstemiyoruz, defolun gidin topraklarımızdan" diyerek tepki gösterdi.



