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Aydın’da jeotermal santraline karşı direnen köylülere biber gazlı müdahale!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

Aydın’da topraklarına jeotermal enerji santrali yaptırmak istemeyen köylüler günlerdir direniyor. Köylülere jandarma ve özel güvenlik ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, satın alınan 31 dönümlük araziyi tel örgülerle çevirmek için 3 Aralık’ta çalışmalara başladı.

Bunun üzerine köylüler bölgeye giderek işçilere engel olmak istedi.

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Olay yerine gönderilen jandarma, köylülere müdahale ederken dün gece tel örgüler tamamlandı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Köylüler, bu sabah araziye gidince tel örgüleri gördü. Jandarma, yaklaşık 150 kişilik grup üzerilerine yürüyünce biber gazı sıktı.

Köylüler, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne sürüyor.

Biber gazlı müdahaleye köylüler, "Yazıklar olsun, ayıp be" diye tepki gösterdi. Mahalle halkı, vali ile görüşmek istediklerini ve gelmeden ayrılmayacaklarını söyledi.

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"DEFOLUN GİDİN TOPRAKLARIMIZDAN"

Bölgede bulunan çocuklar da duruma "İstemiyoruz, defolun gidin topraklarımızdan" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Aydın jeotermal enerji santrali efeler biber gazıyla müdahale

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biber gazı hiç iyi olmamış,yazıklar olsun.
yaaaa siz niye direniyorsunuz bizde ileri demokrasi bağımsız yargı var fransadaki direnişi alkışlayıp demokratik hak deyip mehter marşı çaldıranlar kendi ülkelerinde jandarmaya polise savcıya hakime valiye talimatla baskı yaptırıyorlar demekki yaptıkları yedikleri haltları biliyorlar ve korkuyorlar gezi toprak koruma terörizm yolsuzluk hırsızlık sapıklık yalancılık hırsızlık doğal hak derler
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