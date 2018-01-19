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Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 09:38 | Son Güncelleme 10 saat önce

Aydın Doğan Vakfı’nın kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında verdiği Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ layık bulundu

Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ'a verildi

Aydın Doğan Vakfı’nın açıklamasında “Arif Sağ, Anadolu müziğini dünyaya tanıtmış ve eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamıştır” denildi.

ARİF SAĞ KİMDİR?

1945 Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip deyişler söylemeye başladı. İstanbul’a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti‘nde Nida Tüfekçi’nin öğrencisi oldu. 1963’te ilk plağı ‘Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün’ü çıkardı. 1965’te bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp yaklaşık 20 yıl süren ‘45’lik plak dönemi’nin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50’ye yakın plak, 200’ün üzerinde beste yaptı. 1975’te kurulan ‘İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı.

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Aydın Doğan Arif Sağ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yakışır arif hocaya ,az bile.
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