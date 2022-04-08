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Aydın Ticaret Borsası

08.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir41,0060,00Naturel ham zeytinyağı38,5044,00Çam fıstığı720,00785

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